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Сидят дома и мечтают о путешествиях. Омичи рассказали об идеальном отпуске

21 июня 2023, 06:27
Фото: Город55
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Омичи признались, что проводят отпуск дома в мечтах о путешествиях

Самым популярным месяцем для отдыха стал июль.

Исследователи hh.ru выяснили, что самым популярным месяцем для отпуска является июль. В этот период предпочитают отдыхать 59% омичей. А вот в феврале (6%) и марте (10%) отпуск берут реже всего.

Опрос показал, что до конца года в отпуск уйдут 68% омичей. Однако 21% опрошенных еще не приняли окончательное решение, а 11% вовсе не планируют отдыхать. У большинства омичей отпуск длится 28 дней, а у 31% еще дольше и только у 17% меньше.

Оказалось, что большинство омичей мечтает провести отпуск в поездках и путешествиях (35% — по России, 20% — за границей). Однако чаще всего отдых проходит следующим образом:

  • 33% — делают дома ремонт;
  • 28% — отдыхают дома на диване;
  • 10% — берут подработку на это время;
  • 14% — путешествуют по России;
  • 6% — едут за границу;
  • 7% — едут в поход или на пикник за городом.

Стоит отметить, что за прошедшие 5 месяцев только 31% омичей сходили в отпуск, при этом 5% из них уже израсходовали все отпускные дни, а 26% — частично.

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#Ксения Карагодина#Омск#Исследования#Отпуск#Путешествие#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Россия
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