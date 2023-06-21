Сидят дома и мечтают о путешествиях. Омичи рассказали об идеальном отпуске

Исследователи hh.ru выяснили, что самым популярным месяцем для отпуска является июль. В этот период предпочитают отдыхать 59% омичей. А вот в феврале (6%) и марте (10%) отпуск берут реже всего.



Опрос показал, что до конца года в отпуск уйдут 68% омичей. Однако 21% опрошенных еще не приняли окончательное решение, а 11% вовсе не планируют отдыхать. У большинства омичей отпуск длится 28 дней, а у 31% еще дольше и только у 17% меньше.



Оказалось, что большинство омичей мечтает провести отпуск в поездках и путешествиях (35% — по России, 20% — за границей). Однако чаще всего отдых проходит следующим образом: