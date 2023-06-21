В четверг, 22 июня, в 12:15 по московскому времени (в 15:15 по омскому времени) состоится всероссийская акция «Минута молчания». Именно в этот день в 1941 году по нашей стране прокатилась новость, что Германия напала на СССР. Война была выиграна, и спустя годы потомки поддерживают память о тех, кто погиб в то страшное время, не щадил себя, трудясь во имя победы.