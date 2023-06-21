Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
В четверг, 22 июня, в 12:15 по московскому времени (в 15:15 по омскому времени) состоится всероссийская акция «Минута молчания». Именно в этот день в 1941 году по нашей стране прокатилась новость, что Германия напала на СССР. Война была выиграна, и спустя годы потомки поддерживают память о тех, кто погиб в то страшное время, не щадил себя, трудясь во имя победы.
Желающим присоединиться к акции «Минута молчания» предлагается на время прекратить работу касс в магазинах, остановить производство на предприятиях и прервать на минуту вещание в теле- и радиоэфире. Участники также останавливаются в указанное время на улицах в личных авто, перестает двигаться общественный транспорт. Страна затихает на эти несколько мгновений, чтобы вспомнить о всех, кто отдал жизнь за победу в Великой Отечественной войне.
Время: 21 июня в 11:00
Место: бульвар Победы
В рамках мероприятия состоятся торжественный митинг, вахта почетного караула, церемония возложения венка и цветов к монументу «Слава Героям» и выступления творческих коллективов. На бульваре Победы также развернут выставку военного и исторического оружия, организуют интерактивные площадки с выставкой военной автомобильной ретротехники и фотозоны. Кроме того, для омичей подготовят военно-полевую кухню.
Время: 22 июня с 12:00 до 14:00
Место: сквер «Памяти борцов революции»
В течение двух часов кадеты Казачьей кадетской школы-интерната будут нести вахту памяти у Вечного огня.
Время: 22 июня в 21:00
Место: парк имени 30-летия Победы
Ближе к сумеркам добровольцы общественного движения «Волонтеры Победы» зажгут свечи памяти и создадут из них огненные картины. Будет организовано возложение цветов к монументам. Акцию проведут и в муниципальных районах Омской области. Вечером в парке имени 30-летия Победы также состоится концерт омского симфонического оркестра.
Время: 22 июня в 21:30
Место: ОмГПУ (ул. Набережная Тухачевского, 14)
На площади перед главным корпусом вуза региональная команда «Навигаторов детства», преподаватели и студенты ОмГПУ выложат из свечей инсталляции на тему Великой Отечественной войны.
Время: 22 июня
Место: парк имени 30-летия Победы
Омичи и гости города могут присоединиться к памятному митингу, который поддержат участники омского военного-патриотического движения «Юнармия». Мероприятие организуют также в памятных местах на территории муниципальных районов Омской области.
Время: 22 июня
Место: Омск и муниципальные районы Омской области
В школьных лагерях, в которых предусмотрено дневное пребывание, запланированы торжественные линейки «Памяти павших героев будьте достойны». Их организуют на площадках, где обычно занимаются дети. Помимо этого школьники поучаствуют в возложении цветов к мемориалам.
Время: 22 июня в 11:00
Место: ул. Перелета, 8
В культурно-досуговом центре «Иртыш» на Левом берегу омичам представят пластический спектакль цирковой студии «Ликодемия». В театральную постановку режиссер внедрил элементы 3D-графики «Мир без войны».
Время: 22 июня в 19:00
Место: ул. Андрианова, 32А
В сквере у храма святой мученицы Татианы при ОмГУ состоится театрализованная программа «И помнит мир спасенный».
Время: 22 июня с 10:00 до 11:00
Место: муниципальные библиотеки
Как для взрослых, так и для юных любителей книг в День памяти и скорби организуют мемориально-топографическую игру «Омск фронтовой. Омск тыловой».
Время: 22 июня в 12:00
Место: ул. Гуртьева, 18
В омском НИИ приборостроения проведут социально-патриотическую акцию. Участниками станут ветераны и жители Ленинского округа. На мероприятии будут присутствовать трудовой коллектив института приборостроения, молодежные и детские патриотические объединения.