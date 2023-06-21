На ремонт стел на выездах из Омска выделили 1,8 млн рублей

За ремонт бетонных конструкций подрядчику готовы заплатить 1,798 млн рублей. А на выполнение работ дается 60 дней с момента заключения контракта. По условиям контракта, нужно помыть и покрасить все стелы, а также обновить надпись «Омск» (она должна быть выполнена из ПВХ толщиной не менее 5 мм) и баннер с изображением городского герба.