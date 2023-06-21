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На ремонт стел на выездах из Омска выделили 1,8 млн рублей

21 июня 2023, 08:00
Фото: Телеграм-канала Сергея Шелеста
Выполнить работы следует за 60 дней с момента заключения контракта.

Омское «Управление дорожное хозяйства и благоустройства» объявило торги на выполнение ремонта стел на выездах из города. В порядок необходимо привести стелы на Исилькульском, Красноярском, Пушкинском, Русско-Полянском, Тюкалинском, Черлакском и Сыропятском трактах.

За ремонт бетонных конструкций подрядчику готовы заплатить 1,798 млн рублей. А на выполнение работ дается 60 дней с момента заключения контракта. По условиям контракта, нужно помыть и покрасить все стелы, а также обновить надпись «Омск» (она должна быть выполнена из ПВХ толщиной не менее 5 мм) и баннер с изображением городского герба.

Заявки на торги принимают до 27 июня, а исполнителя работ хотят выбрать 29 июня.

Напомним, что 7 июня мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что на въездных стелах «Омск» появится надпись «Город трудовой доблести».

«Город трудовой доблести». На стелах при въезде в Омск появятся новые надписи
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#Юлия Истомина#Стела#Ремонт#УДХБ#Торги#Общество#Город#Новости#Омск
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