На ремонт стел на выездах из Омска выделили 1,8 млн рублей

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Омское «Управление дорожное хозяйства и благоустройства» объявило торги на выполнение ремонта стел на выездах из города. В порядок необходимо привести стелы на Исилькульском, Красноярском, Пушкинском, Русско-Полянском, Тюкалинском, Черлакском и Сыропятском трактах.
За ремонт бетонных конструкций подрядчику готовы заплатить 1,798 млн рублей. А на выполнение работ дается 60 дней с момента заключения контракта. По условиям контракта, нужно помыть и покрасить все стелы, а также обновить надпись «Омск» (она должна быть выполнена из ПВХ толщиной не менее 5 мм) и баннер с изображением городского герба.
Заявки на торги принимают до 27 июня, а исполнителя работ хотят выбрать 29 июня.
Напомним, что 7 июня мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале сообщил, что на въездных стелах «Омск» появится надпись «Город трудовой доблести».