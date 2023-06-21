На Госуслугах началась подача заявлений в вузы

«На портале „Госуслуги“ начался прием документов в вузы. Вы можете подать заявление в пять различных вузов и выбрать до пяти специальностей в каждом из них. Больше нет необходимости посещать приемные комиссии, стоять в очередях и представлять бумажные документы», — гласит сообщение в публикации.