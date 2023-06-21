На Госуслугах началась подача заявлений в вузы

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Эту информацию они опубликовали в своем официальном Телеграм-канале во вторник, 20 июня, пишет Общественная служба новостей.
Согласно объявлению, россиянам для подачи заявления достаточно иметь подтвержденный аккаунт на портале «Госуслуги». Ведомство пояснило, что граждане страны могут подать документы на любые формы обучения. В текущем году данная услуга доступна для 1022 вузов по всей стране.
«На портале „Госуслуги“ начался прием документов в вузы. Вы можете подать заявление в пять различных вузов и выбрать до пяти специальностей в каждом из них. Больше нет необходимости посещать приемные комиссии, стоять в очередях и представлять бумажные документы», — гласит сообщение в публикации.