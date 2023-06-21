На фестивале «Тарская крепость» в Омской области выступит Вадим Самойлов

На фестивале «Тарская крепость», который пройдет в Таре с 27 по 29 июля, выступит основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Согласно договору, он исполнит не менее 15 песен, среди которых значатся «Как на войне», «Истерика», «Вольно!», «Чудеса» и другие. На сцене артист пробудет около часа, его выступление обойдется бюджету в 2 019 912 рублей.