На фестивале «Тарская крепость» в Омской области выступит Вадим Самойлов

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
На фестивале «Тарская крепость», который пройдет в Таре с 27 по 29 июля, выступит основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Согласно договору, он исполнит не менее 15 песен, среди которых значатся «Как на войне», «Истерика», «Вольно!», «Чудеса» и другие. На сцене артист пробудет около часа, его выступление обойдется бюджету в 2 019 912 рублей.
Ранее стало известно, что на фестивале также выступит коллектив «25/17». Группа исполнит песни «Цифры», «Каток», «Подорожник», «Русская» и другие. Всего 15 композиций. Выступление артистов также рассчитано на 60 минут. Концерт «25/17» будет стоить бюджету 2 512 040 рублей.
Заказчиком концертов выступает БУК Омской области «Областной центр культуры „Сибиряк“», исполнителем — компания «Эвент Парк».
В прошлом году на мероприятии побывало больше пяти тысяч зрителей. Тогда хедлайнерами стали «25/17», Drummatix, «Калинов мост» и Сергей Летов. Среди участников были молодые художники, музыканты и другие представители культурной части Сибири.
В ближайшую субботу, 24 июня, омичей приглашают на Соборную площадь отпраздновать День молодежи. Для гостей мероприятия выступит группа «CREAM SODA» и певица Клава Кока.