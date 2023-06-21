Мифы о ежах: что они едят и как к ним относиться правильно

Многие из нас знакомы с ежами с детства, но часто представление об этих колючих зверьках основано на иллюстрациях из детских книг. Множество людей считает, что ежи питаются яблоками, однако это является распространенным мифом.