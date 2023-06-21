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Published Сегодня, 10:32

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Мифы о ежах: что они едят и как к ним относиться правильно

21 июня 2023, 10:32
Многие из нас знакомы с ежами с детства, но часто представление об этих колючих зверьках основано на иллюстрациях из детских книг. Множество людей считает, что ежи питаются яблоками, однако это является распространенным мифом.

Главный специалист природоохранного фонда «Верховье» Павел Воеводин рассказал о некоторых мифах о ежах, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он подчеркнул, что ежи не должны пить молоко, так как их организм не обладает ферментом, необходимым для переваривания лактозы. Молоко и сметана могут вызвать у них серьезные проблемы с пищеварением. Ежи питаются насекомыми, улитками, лягушками и мышами. Вариантами пищи для ежей могут быть мясо, фарш или мучные черви.

Некоторые дачники сообщают, что ежи с удовольствием едят готовый кошачий корм, однако Павел Воеводин отмечает, что такой корм разработан для кошек, а не для ежей. Более подходящей пищей для ежей являются мясо, фарш или мучные черви.

Хотя ежи могут с охотой употреблять вареные куриные кости, существует опасность травмирования себя острыми краями костей.

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