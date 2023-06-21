Мифы о ежах: что они едят и как к ним относиться правильно

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Главный специалист природоохранного фонда «Верховье» Павел Воеводин рассказал о некоторых мифах о ежах, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Он подчеркнул, что ежи не должны пить молоко, так как их организм не обладает ферментом, необходимым для переваривания лактозы. Молоко и сметана могут вызвать у них серьезные проблемы с пищеварением. Ежи питаются насекомыми, улитками, лягушками и мышами. Вариантами пищи для ежей могут быть мясо, фарш или мучные черви.
Некоторые дачники сообщают, что ежи с удовольствием едят готовый кошачий корм, однако Павел Воеводин отмечает, что такой корм разработан для кошек, а не для ежей. Более подходящей пищей для ежей являются мясо, фарш или мучные черви.
Хотя ежи могут с охотой употреблять вареные куриные кости, существует опасность травмирования себя острыми краями костей.