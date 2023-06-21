МИД России подчеркивает, что процесс урегулирования в Сирии далек от завершения

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Он отметил, что остается много непростых задач, которые требуют решения. Богданов подчеркнул, что все участники многосторонних встреч проявляют готовность конструктивно сотрудничать по важным вопросам, пишет RT.
Ситуация в Сирии остается сложной и требует продолжения усилий международного сообщества для достижения устойчивого мирного урегулирования. В процессе урегулирования важным является диалог между различными сторонами конфликта, а также включение всех заинтересованных стран, чтобы найти компромиссные решения и добиться политической стабильности в регионе.
МИД России продолжает активно участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию сирийского конфликта, в том числе через участие в переговорных процессах и содействие международным инициативам.