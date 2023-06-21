Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

МИД России подчеркивает, что процесс урегулирования в Сирии далек от завершения

21 июня 2023, 09:16
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов, заявил, что процесс урегулирования в Сирии ещё не достиг завершения.

Он отметил, что остается много непростых задач, которые требуют решения. Богданов подчеркнул, что все участники многосторонних встреч проявляют готовность конструктивно сотрудничать по важным вопросам, пишет RT.

Ситуация в Сирии остается сложной и требует продолжения усилий международного сообщества для достижения устойчивого мирного урегулирования. В процессе урегулирования важным является диалог между различными сторонами конфликта, а также включение всех заинтересованных стран, чтобы найти компромиссные решения и добиться политической стабильности в регионе.

МИД России продолжает активно участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию сирийского конфликта, в том числе через участие в переговорных процессах и содействие международным инициативам.

Подпишитесь
Расторгли два контракта. Омскую компанию «АртСервис» обязали вернуть 1,2 млн рублей
Сегодня, 06:17
Виталий Хоценко подал документы на пост губернатора Омской области
Сегодня, 08:00
Скверу быть? На площадку рядом с омской гостиницей Cosmos завезли грунт
Сегодня, 09:50
Глава минстроя Рашко взял на контроль ситуацию с обрушением балкона в Омске
Сегодня, 09:00
В Омске глава российских студсоюзов Андриянов отделался штрафом за взятку ФСБ
Сегодня, 05:12
На фестивале «Тарская крепость» в Омской области выступит Вадим Самойлов
Сегодня, 07:27