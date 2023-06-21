МИД России подчеркивает, что процесс урегулирования в Сирии далек от завершения

Ситуация в Сирии остается сложной и требует продолжения усилий международного сообщества для достижения устойчивого мирного урегулирования. В процессе урегулирования важным является диалог между различными сторонами конфликта, а также включение всех заинтересованных стран, чтобы найти компромиссные решения и добиться политической стабильности в регионе.