Мэрия Омска пообещала разобраться в обращениях сотрудников школы №99 из-за зарплат

По словам сотрудников школы, проблемы со своевременной выдачей зарплаты возникают не первый месяц. При этом сотрудникам школы и детского сада при ней якобы не предоставляются расчетные листы. Со слов работников, если они их и получают, то документы выдаются с опозданием.