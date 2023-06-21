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Мэрия Омска пообещала разобраться в обращениях сотрудников школы №99 из-за зарплат

21 июня 2023, 10:14
Фото: 1MI
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Администрация города совместно с региональным министерством образования и прокуратурой проводит проверку. Если факты подтвердятся, сотрудникам будет сделан перерасчет заработной платы и отпускных и выплачена компенсация в соответствии с трудовым законодательством.

Администрация Омска разберется в обращениях сотрудников школы №99 о задержках заработной платы. В настоящий момент мэрия совместно с региональным министерством образования и прокуратурой проводит проверку.

«В департаменте образования Администрации города разберутся в ситуации, которая сложилась в „Средней общеобразовательной школы №99 с углубленным изучением отдельных предметов“. Ранее в ведомство поступили обращения от сотрудников по вопросу несвоевременной и не в полном объеме выплаты заработной платы и отпускных», — сообщили в администрации Омска.

По словам сотрудников школы, проблемы со своевременной выдачей зарплаты возникают не первый месяц. При этом сотрудникам школы и детского сада при ней якобы не предоставляются расчетные листы. Со слов работников, если они их и получают, то документы выдаются с опозданием.

Специалисты из департамента образования, профильного министерства и сотрудники прокуратуры выехали в образовательное учреждение, чтобы выяснить все обстоятельства. Результаты проверки будут доведены до коллектива школы. В случае, если факты подтвердятся, сотрудникам будет сделан перерасчет заработной платы и отпускных и выплачена компенсация в соответствии с трудовым законодательством.

#Омская область#Омск#Общество#Школа#Зарплата#Задержка заработной платы#Мэрия#Евгений Игишев
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