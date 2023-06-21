Коллегия Омского района обсудила отопление и медпомощь в пригороде

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Вчера, 20 июня, в зале заседаний администрации Омского района состоялась коллегия, посвященная итогам прошедшего отопительного сезона и подготовке к новому, а также системе оказания медпомощи в пригороде. На заседании присутствовали председатель Совета Омского муниципального района Юрий Тетянников, депутаты, главы поселений, руководители структурных подразделений администрации, а также районных служб, организаций, федеральных и областных структур. Вел коллегию глава района Геннадий Долматов.
Об итогах отопительного сезона доложил начальник управления жизнеобеспечения администрации района Владимир Проживной. В целом по району минувшей зимой он прошел стабильно, без аварий. По словам чиновника, последствия технологических сбоев устранялись оперативно, организации ЖКК работали согласованно.
Владимир Проживной отметил, что в октябре 2022 года МУП «РСТ» восстановило изоляцию тепловых сетей протяженностью 5 километров и установило узел учета в котельной поселка Новоомский. Работы были выполнены за счет субсидии Омского района в размере 2 млн рублей. Теперь к началу нового отопительного сезона планируется подготовить к эксплуатации 84 теплоисточника, 123,9 километра тепловых, 500 километров водопроводных сетей, 233 километра канализации, а также заменить 1,3 километра тепловых сетей.
Вопросы здравоохранения на территории района осветила главный врач Омской ЦРБ Анна Шапран. Она поделилась статистическими данными, согласно которым скорую медицинскую помощь населению района оказывают круглосуточно 12 бригад, в том числе 11 фельдшерских и одна врачебная бригада. За I квартал 2023 года отделением скорой медицинской помощи было отработано 6,3 тыс. вызовов.
В Омской ЦРБ, по ее словам, работает 116 врачей и 356 человек из числа среднего медперсонала, при этом укомплектованность штата составляет 69% и 74,9% соответственно. В этом году в районных больницах ждут трех новых участковых врачей: двух терапевтов и одного педиатра, которые завершают обучение по целевым направлениям.
Также Анна Шапран отчиталась о затратах на содержание медучреждений. В 2022 году на капитальный ремонт помещений под подстанцию скорой медицинской помощи Горяче-Ключевской участковой больницы и замену окон в ФАПе поселка Омский было потрачено почти 3,2 млн рублей. На текущий ремонт в различных подразделениях ушло еще порядка 1,5 млн рублей. На 2023 год запланирован капитальный ремонт Верхнекарбушевского ФАПа, Лузинской и Красноярской участковых больниц, а также строительство Петровского и Красногорского ФАПов, Розовской, Морозовской, Троицкой и Магистральной амбулаторий.
Кроме того, продолжается техническое перевооружение медучреждений. В частности, в конце 2022 года Омская ЦРБ приобрела новый рентгеновский комплекс Р-500 «Дуограф». Обследования пациентов на нем проводятся с марта этого года. На сегодня выполнено уже 652 исследования, в день его проходит в среднем 21 человек.
Сейчас среди приоритетных вопросов — дальнейшее переоснащение медучреждений, автоматизация рабочих мест врачей и внедрение новых технологий диагностики и лечения.