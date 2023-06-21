Коллегия Омского района обсудила отопление и медпомощь в пригороде

Также Анна Шапран отчиталась о затратах на содержание медучреждений. В 2022 году на капитальный ремонт помещений под подстанцию скорой медицинской помощи Горяче-Ключевской участковой больницы и замену окон в ФАПе поселка Омский было потрачено почти 3,2 млн рублей. На текущий ремонт в различных подразделениях ушло еще порядка 1,5 млн рублей. На 2023 год запланирован капитальный ремонт Верхнекарбушевского ФАПа, Лузинской и Красноярской участковых больниц, а также строительство Петровского и Красногорского ФАПов, Розовской, Морозовской, Троицкой и Магистральной амбулаторий.