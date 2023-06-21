Форум «Шерегеш» делится итогами: разработан портал для молодёжного туризма

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
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Updated Сегодня, 13:11
В течение пяти дней с 29 мая по 2 июня 2023 года в Таштагольском районе Кузбасса, на территории курорта в Горной Шории проходил форум «Шерегеш» для молодых специалистов в сфере информационных технологий и цифровых медиа. На форум приехали 300 человек: программисты, разработчики приложений, дизайнеры, графические художники, трэвел-блогеры со всей России для создания уникального продукта — метапоисковика «Родная Сибирь».
«Форум „Шерегеш“ — один из ключевых этапов в формировании условий для релокации перспективных специалистов внутри страны и создании среды для развития технологического суверенитета. Несмотря на то, что форум проходил впервые — мы получили 1500 заявок от настоящих специалистов в сфере IT. Конкурс составил 5 человек на место. По итогу в форуме приняли участие порядка 300 молодых специалистов», — поделилась директор молодёжного форума «Шерегеш» Анастасия Путинцева.
В работе форума приняли участие активисты «Движения первых» и волонтёры Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, входящей в линейку платформы Росмолодёжь.События, где каждый мог сделать доброе дело, присоединившись к акциям «Корзина добра» и «Добрые письма». В рамках данных программ было собрано 46 добрых писем и 5.2 кг материальной помощи. Ещё одним партнёром форума стал «Национальный регистр доноров костного мозга»: по итогам мероприятия 50 участников успели записаться в регистр.
«Родная Сибирь» — сайт для молодёжи, который позволит быстро составить готовый туристический маршрут с учётом запросов пользователя: логистики, выбора культурных, исторических объектов, природных достопримечательностей, вариантов размещения для проживания, досуга, питания, магазинов. Старт работы сайта запланирован на ноябрь 2023.
Форумчан распределили на пять треков в зависимости от их специальности: «Информационный дизайн»; «Современные разработчики»; «Проектирование в разработке digital продуктов»; «Блогинг и медиа», «Гейм-дизайн и программирование». В работе помогали эксперты: ежедневно на площадках каждого трека проходили лекции и мастер-классы. В числе наставников были специалисты в сфере нейрокоучинга, банковской аналитики, управленческого и организационного консалтинга. Лекции читали преподаватели Томского, Кемеровского, Ярославского госуниверситетов.
Участники также разработали серию мобильных приложений, первоочередной задачей которых было привлечение внимания к региону Сибири: продвижение туризма, возможность размещения локальных брендов, привлечение инвестиций.
В рамках поставленных целей на треке «Информационный дизайн» создали экосистему знаменитых мест России: разработали визуальный стиль и кликабельный прототип мобильного приложения с турами, гидами и новостями, а также приложение с туристическими местами Кузбасса, списком партнёров и функциональной картой. Также появились проекты и прототипы цифровых ресурсов для популяризации туризма в Хакасии, Байкала и Республики Саха-Якутия.
Результат трека «Современные разработчики» — приложение «Проводник по маршрутам Шерегеша». Ресурс прокладывает навигацию и позволяет оплачивать услуги онлайн. Другие созданные участниками «Шерегеша» цифровые продукты: платформа с туристическими маршрутами «Сибирь — не просто место, это стиль жизни», сайт «Кузбасс», приложение «Sib track — открываем Сибирь вместе».
Генерацией идей для разработчиков занимались менеджеры цифровых продуктов в рамках трека «Проектирование в разработке digital продуктов». Помимо глобальных задач, они предложили добавить для мобильных приложений уникальную функцию записи метки GPS, интегрированную с поисковой группой Liza.Alert. Это поможет понять, где находился человек перед потерей связи.
Участники трека «Блогинг и медиа» работали над созданием бренда поисковика «Родная Сибирь» и над расширением его узнаваемости. Это QR-коды и авторские открытки, стикеры, мерч с логотипами: дождевики, рюкзаки, термосы.
А гейм-дизайнеры придумали, как изучать Сибирь в игровой форме и получать баллы, призы, бонусы за правильные ответы. Например, молодые специалисты разработали видеоигру о сказках и легендах малых народов Кемеровской области на платформе «ВКонтакте». Одним из проектов стал «ИТМУЗЕЙ»: с комиксами, мини-играми, возможностью коллекционирования экспонатов. А ресурс «Trail explorer» будет незаменим для волонтёров и людей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках форума «Шерегеш» также состоялся Всероссийский конкурс молодёжных проектов Росмолодёжь.Гранты. 7 победителей, получивших гранты, 31 мая представили свои проекты по развитию сферы молодёжного туризма, досуга и карьеры.