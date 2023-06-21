Эксперт рассказал, можно ли заменить чай и кофе

Posted Сегодня, 21:32
Published Сегодня, 21:32
Modified Сегодня, 21:35
Updated Сегодня, 21:35
В интервью Pravda.Ru Соков объяснил, что умеренное потребление чая и кофе положительно влияет на состояние нервной системы, но излишнее употребление не рекомендуется. При этом каждый человек имеет свою собственную норму.
Однако специалист добавил, что невозможно заменить чай и кофе из-за их вкуса и ритуала. Относительно вредных напитков со значительным содержанием сахара Соков отметил, что они негативно влияют как на организм в целом, так и на нервную систему.