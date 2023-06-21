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Posted Сегодня, 21:32

Published Сегодня, 21:32

Modified Сегодня, 21:35

Updated Сегодня, 21:35

Эксперт рассказал, можно ли заменить чай и кофе

20 июня 2023, 21:32
Пётр Соков, врач-невролог, поделился информацией о напитках, которые благотворно влияют на работу нервной системы — чая и кофе. Он отметил, что ритуал при употреблении этих напитков имеет большое значение.

В интервью Pravda.Ru Соков объяснил, что умеренное потребление чая и кофе положительно влияет на состояние нервной системы, но излишнее употребление не рекомендуется. При этом каждый человек имеет свою собственную норму.

Однако специалист добавил, что невозможно заменить чай и кофе из-за их вкуса и ритуала. Относительно вредных напитков со значительным содержанием сахара Соков отметил, что они негативно влияют как на организм в целом, так и на нервную систему.

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