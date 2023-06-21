Число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС достигло 121 человека

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Министр здравоохранения Херсонской области, Артыш Сат, подтвердил эту информацию и отметил, что все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения региона. Из них 17 человек направлены в Крым для дальнейшего лечения, пишет RT.
Ранее было сообщено о 41 погибшем в результате прорыва Каховской ГЭС и наводнения территории Херсонской области. Ситуация остается критической, и спасательные службы продолжают работу по поиску и спасению людей, а также оказанию помощи пострадавшим.