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Updated Сегодня, 09:23

Число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС достигло 121 человека

21 июня 2023, 09:22
По последним данным, число госпитализированных в результате прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 121 человека.

Министр здравоохранения Херсонской области, Артыш Сат, подтвердил эту информацию и отметил, что все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения региона. Из них 17 человек направлены в Крым для дальнейшего лечения, пишет RT.

Ранее было сообщено о 41 погибшем в результате прорыва Каховской ГЭС и наводнения территории Херсонской области. Ситуация остается критической, и спасательные службы продолжают работу по поиску и спасению людей, а также оказанию помощи пострадавшим.

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