Бросил в кустах. Омичу грозит пять лет тюрьмы за желание покататься на чужой машине

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В Советском округе произошел угон Audi 80. Иномарка стояла во дворе одного из домов по улице Химиков. Владелец — 37-летний омич — обратился с заявлением в полицию, оценив свою машину в 100 тыс рублей. Однако, как оказалось, не только ему одному понадобилась помощь правоохранителей.
Второй заявитель рассказал, что кто-то вскрыл его ВАЗ-2107, который стоял рядом с иномаркой. 47-летний владелец заметил, что в салоне неизвестные оборвали провода в замке зажигания.
Вскоре оперативники нашли угнанную Audi, которую злоумышленник бросил в кустах на улице Блюхера. С помощью записей с камер видеонаблюдения они отыскали подозреваемого.
Как выяснилось, ранее судимый за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 31-летний омич прогуливался по Химиков ночью в состоянии алкогольного опьянения. Сначала его заинтересовал ВАЗ. Завести машину не получилось, так что мужчина пересел в иномарку. В бардачке при этом владелец любезно оставил ключи.
Со слов задержанного, он хотел «просто покататься». Проехав всего 300 м омич бросил иномарку рядом с подъездом своего дома в кустах. По факту угона и покушения на угон возбуждены уголовные дела. За желание поездить на чужой машине мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее Город55 писал о 17-летнем парне, который угнал мопед, чтобы покататься с девушкой. Он хотел приехать к ней в соседнюю деревню и не нашел другого способа, кроме как угнать транспортное средство знакомого.