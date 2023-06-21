Бросил в кустах. Омичу грозит пять лет тюрьмы за желание покататься на чужой машине

Со слов задержанного, он хотел «просто покататься». Проехав всего 300 м омич бросил иномарку рядом с подъездом своего дома в кустах. По факту угона и покушения на угон возбуждены уголовные дела. За желание поездить на чужой машине мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.