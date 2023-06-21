Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Изображение материала

Бросил в кустах. Омичу грозит пять лет тюрьмы за желание покататься на чужой машине

21 июня 2023, 10:52
Фото: Город55
иллюстрация

Омичу грозит пять лет лишения свободы за угон иномарки в состоянии опьянения

Мужчина ранее не угонял машины, но с выпивкой решил попробовать взяться за дело.

В Советском округе произошел угон Audi 80. Иномарка стояла во дворе одного из домов по улице Химиков. Владелец — 37-летний омич — обратился с заявлением в полицию, оценив свою машину в 100 тыс рублей. Однако, как оказалось, не только ему одному понадобилась помощь правоохранителей.

Второй заявитель рассказал, что кто-то вскрыл его ВАЗ-2107, который стоял рядом с иномаркой. 47-летний владелец заметил, что в салоне неизвестные оборвали провода в замке зажигания.

Вскоре оперативники нашли угнанную Audi, которую злоумышленник бросил в кустах на улице Блюхера. С помощью записей с камер видеонаблюдения они отыскали подозреваемого.

Видео: УМВД РФ по Омской области

Как выяснилось, ранее судимый за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 31-летний омич прогуливался по Химиков ночью в состоянии алкогольного опьянения. Сначала его заинтересовал ВАЗ. Завести машину не получилось, так что мужчина пересел в иномарку. В бардачке при этом владелец любезно оставил ключи.

Со слов задержанного, он хотел «просто покататься». Проехав всего 300 м омич бросил иномарку рядом с подъездом своего дома в кустах. По факту угона и покушения на угон возбуждены уголовные дела. За желание поездить на чужой машине мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Город55 писал о 17-летнем парне, который угнал мопед, чтобы покататься с девушкой. Он хотел приехать к ней в соседнюю деревню и не нашел другого способа, кроме как угнать транспортное средство знакомого.

В Омской области 17-летний подросток угнал мопед ради свидания с девушкой
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омск#Полиция#Уголовное дело#Угон#Угон автомобиля#Алкогольное опьянение#Происшествия#Транспорт#Общество#Видео
Подпишитесь
Расторгли два контракта. Омскую компанию «АртСервис» обязали вернуть 1,2 млн рублей
Сегодня, 06:17
Виталий Хоценко подал документы на пост губернатора Омской области
Сегодня, 08:00
Скверу быть? На площадку рядом с омской гостиницей Cosmos завезли грунт
Сегодня, 09:50
Кротта и Николина включили в омскую комиссию по проведению административной реформы
Сегодня, 10:39
Признаны аварийными. В двух многоэтажках Омска у собственников изымают квартиры
Сегодня, 10:35
В Омске появятся еще две мемориальных доски с именами погибших в ходе СВО
Сегодня, 10:57