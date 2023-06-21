Боится за детей. Омичка заявила о стрельбе по окнам своей квартиры

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В паблике «Инцидент Омск» опубликовали анонимный пост. Женщина рассказала о стрельбе по окнам ее квартиры (адрес не указала). Оказалось, что еще 24 апреля неизвестные выстрелили по окнам детской комнаты.
«В это время напротив сидел ребенок за компьютерным столом. Выстрелом пробило одно стекло стеклопакета. Вызвали полицию», — сообщила женщина в посте.
Однако спустя время из-за отсутствия состава преступления женщине пришел отказ о возбуждение уголовного дела. Омичка решила сама просмотреть камеры видеонаблюдения, но записи по истечению времени были удалены.
А 4 дня назад ей снова выстрелили в балкон. Пуля, по ее словам, прошла насквозь и пробила пластиковую нижнюю часть балкона. Женщина снова написала заявление в полицию, но участковый так и не пришел на следующий день (как обещали).
Напомним, что пьяные молодые люди на спор выстрелили в кошку из пневматического пистолета. Инцидент произошел на улице Стачечной. Домашняя кошка сидела у открытого окна за москитной сеткой. Животное не выжило.