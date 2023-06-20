Жительница Московской области жалуется на неправомерные действия сотрудников кладбища

В ответ на жалобу, представители администрации городского округа Чехов сообщили, что земельный участок, на котором расположено кладбище деревни Попово, официально оформлен в муниципальную собственность. Данный участок предназначен для ритуальных целей и проведения захоронений. В настоящее время ведутся работы по уточнению границ земельного участка и корректировке статуса земель лесного хозяйства. Кладбище имеет статус «открытое», доступное для погребения умерших.