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Жительница Московской области жалуется на неправомерные действия сотрудников кладбища

20 июня 2023, 19:00
Женщина, проживающая в Московской области, обратилась с жалобой на работу сотрудников кладбища в деревне Попово. Она утверждает, что ее заставили снять ограду с могилы, поскольку ее размер превышает допустимые нормы.

Женщина дополнительно упомянула, что инспекторы установили палки с красной ленточкой прямо над могилами ее родителей. Она также отмечает, что на кладбище имеется значительное количество захоронений большего размера, а само кладбище расположено на земле лесного фонда, пишет Общественная служба новостей,

В ответ на жалобу, представители администрации городского округа Чехов сообщили, что земельный участок, на котором расположено кладбище деревни Попово, официально оформлен в муниципальную собственность. Данный участок предназначен для ритуальных целей и проведения захоронений. В настоящее время ведутся работы по уточнению границ земельного участка и корректировке статуса земель лесного хозяйства. Кладбище имеет статус «открытое», доступное для погребения умерших.

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