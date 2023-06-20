Женщина с несовершеннолетним сыном пыталась вывезти почти 5,3 миллиона рублей из Росс

Пресс-секретарь Шереметьевской таможни, Анна Евтушенко, сообщила, что женщина планировала вылететь рейсом Москва — Бодрум. Во время таможенного контроля, при прохождении устного опроса, она заявила, что не знает точную сумму наличных денег, которые у нее находятся. Однако при осмотре ручной клади у нее было обнаружено 5 миллионов рублей и более 2,2 тысячи долларов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».