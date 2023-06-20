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Женщина с несовершеннолетним сыном пыталась вывезти почти 5,3 миллиона рублей из Росс

20 июня 2023, 08:36
В аэропорту Шереметьево таможенники задержали 35-летнюю россиянку, которая пыталась вывезти из страны сумму в размере почти 5,3 миллиона рублей. Женщина и ее ребенок были остановлены в «зеленом коридоре».

Пресс-секретарь Шереметьевской таможни, Анна Евтушенко, сообщила, что женщина планировала вылететь рейсом Москва — Бодрум. Во время таможенного контроля, при прохождении устного опроса, она заявила, что не знает точную сумму наличных денег, которые у нее находятся. Однако при осмотре ручной клади у нее было обнаружено 5 миллионов рублей и более 2,2 тысячи долларов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Далее, в результате таможенного досмотра чемодана женщины, было обнаружено еще 1 тысяча долларов. В итоге, общая сумма незаконно перемещаемых денежных средств превысила 44,6 тысячи долларов или почти 3,7 миллиона рублей.

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