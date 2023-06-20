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В Петербурге комитет отказал в передаче здания диспансера церкви

20 июня 2023, 10:51
Комитет имущественных отношений Петербурга отказал Невской общине Древлеправославной Поморской церкви в передаче здания на набережной реки Волковки, где сейчас располагается городской кожно-венерологический диспансер (КВД). Решение было опубликовано на сайте Комитета.

Староверы просили передать им здание КВД в июне текущего года, ссылаясь на предыдущее наличие Федосеевской общины старообрядцев на данной территории. Однако в Смольном заявили, что здание не принадлежало приходу, и поэтому не подпадает под действие закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», пишет ФедералПресс.

Комитет имущественных отношений предоставил справку из архива, в которой указывается, что богадельни на Волковском кладбище подчинялись попечительским советам заведений общественного призрения и находились в ведении учреждений императрицы Марии.

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