В Петербурге комитет отказал в передаче здания диспансера церкви

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
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Updated Сегодня, 10:53
Староверы просили передать им здание КВД в июне текущего года, ссылаясь на предыдущее наличие Федосеевской общины старообрядцев на данной территории. Однако в Смольном заявили, что здание не принадлежало приходу, и поэтому не подпадает под действие закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», пишет ФедералПресс.
Комитет имущественных отношений предоставил справку из архива, в которой указывается, что богадельни на Волковском кладбище подчинялись попечительским советам заведений общественного призрения и находились в ведении учреждений императрицы Марии.