В Петербурге комитет отказал в передаче здания диспансера церкви

Староверы просили передать им здание КВД в июне текущего года, ссылаясь на предыдущее наличие Федосеевской общины старообрядцев на данной территории. Однако в Смольном заявили, что здание не принадлежало приходу, и поэтому не подпадает под действие закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», пишет ФедералПресс.