В Омске появилась рабочая группа по ведению официальных интернет-страниц чиновников

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В Омской области решили взять под контроль ведение региональными и муниципальными органами власти интернет-страниц. 16 июня, пока врио губернатора Виталий Хоценко подписывал многочисленные соглашения на ПМЭФ-2023, Валерий Бойко подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам создания и размещения информации на официальных страницах.
Предполагается, что новая рабочая группа будет обсуждать не только информационное наполнение интернет-страниц, но и корректировку и удаление официальных публикаций.
Руководителем новой структуры стал Олег Заремба, которого с 20 июня назначили заместителем председателя правительства на освобожденной основе, а также куратором внутренней политики, минспорта и минкульта. Заместителем Зарембы в рабочей группе будет замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ольга Боровская.
В состав рабочей группы на постоянной основе вошли сотрудники региональных министерств, мэрии Омска и администраций 32 районов Омской области. Постоянными членами стали 29 человек, еще 27 человек могут привлекать для работы группы по согласованию.
Напомним, что Виталий Хоценко после назначения врио губернатора заявил, что собирается ускорить работу с населением в соцсетях. Оперативной реакции он также требовал и от своих коллег.