В Омске появилась рабочая группа по ведению официальных интернет-страниц чиновников

В Омской области решили взять под контроль ведение региональными и муниципальными органами власти интернет-страниц. 16 июня, пока врио губернатора Виталий Хоценко подписывал многочисленные соглашения на ПМЭФ-2023, Валерий Бойко подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам создания и размещения информации на официальных страницах.