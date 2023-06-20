В компании Сергея Калинина сменился директор

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
В обществе с ограниченной ответственностью «Милком» сменилось руководство: пост директора в этой фирме теперь занимает Виктор Матухно. Его предшественник Виталий Бугаев руководил «Милкомом» почти 10 лет, с июля 2013 года.
Стоит отметить, что Бугаев является единственным учредителем ООО «Газификация». Матухно на данный момент не связан с другими бизнес-активами, но в прошлом два года был директором «Омскбекона» (2012–2014 годы).
«Милком» — один из крупнейших в Омской области производителей молока. 90% уставного капитала предприятия до сих пор принадлежат Сергею Калинину — бывшему депутату Законодательного собрания Омской области, другу и компаньону Андрея Голушко, отбывающему сейчас 16-летний в колонии строгого режима.