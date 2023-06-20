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В компании Сергея Калинина сменился директор

20 июня 2023, 05:04
Фото: Город55
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«Милкомом» теперь руководит Виктор Матухно.

В обществе с ограниченной ответственностью «Милком» сменилось руководство: пост директора в этой фирме теперь занимает Виктор Матухно. Его предшественник Виталий Бугаев руководил «Милкомом» почти 10 лет, с июля 2013 года.

Стоит отметить, что Бугаев является единственным учредителем ООО «Газификация». Матухно на данный момент не связан с другими бизнес-активами, но в прошлом два года был директором «Омскбекона» (2012–2014 годы).

«Милком» — один из крупнейших в Омской области производителей молока. 90% уставного капитала предприятия до сих пор принадлежат Сергею Калинину — бывшему депутату Законодательного собрания Омской области, другу и компаньону Андрея Голушко, отбывающему сейчас 16-летний в колонии строгого режима.

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#Милком#Бизнес#Новости#Виктор Матухно#Сергей Калинин#Николай Эйхвальд
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