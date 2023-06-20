Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Изображение материала

В Горьковском районе Омской области выпал крупный град

20 июня 2023, 07:57
Фото: Город55
иллюстрация
С сегодняшнего дня в регионе значительно похолодает.

Вчера, 19 июня, Омскую область залили дожди с грозой. Сильный дождь прошел в северных Усть-Ишиме и Знаменском, а в Горьковском районе вообще выпал крупный град. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Днем в Шербакуле и Тавричанке порывы ветра достигали 25 м/с, а в омском аэропорту — 19-20 м/с. Ночью 20 июня максимальная скорость ветра достигла 21 м/с в Павлоградке, Одесском и Новоильиновке (Полтавский район). Кроме того, прошедшей ночью температура воздуха понизилась до +5…+9 градусов. Отметим, что минимальная отмечена в Называевске. В Омске же ночью было +7,3 градуса.

Напомним, что синоптики сообщили, что с сегодняшнего дня в Омской области значительно похолодает. Воздух днем прогреется всего до +16 градусов, а местами до +6. Также в регионе ожидаются сильные ливни, гроза, крупный град и очень сильный ветер порывами 25 м\с и более.

Срывает крыши и валит деревья. Омичи рассказали о последствиях непогоды
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Град#Дождь#Дожди#Погода#Плохая погода#Погода в Омске#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Световое шоу и секретный хедлайнер. Омичей пригласили отпраздновать День молодежи
Сегодня, 09:16
Капремонт дома детства на севере Омской области доверили фирме из Сыктывкара
Сегодня, 09:17
В Омске появилась рабочая группа по ведению официальных интернет-страниц чиновников
Сегодня, 10:07
Компания Шкуренко и Шадрина собирается заняться еще и фармацевтикой
Сегодня, 08:15
Омские учителя и воспитатели рассказали о задержке зарплаты в одной из школ
Сегодня, 10:55
Строительство еще одного сектора омского логопарка «Солнечный» прошло экспертизу
Сегодня, 08:03