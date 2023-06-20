В Горьковском районе Омской области выпал крупный град

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Вчера, 19 июня, Омскую область залили дожди с грозой. Сильный дождь прошел в северных Усть-Ишиме и Знаменском, а в Горьковском районе вообще выпал крупный град. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Днем в Шербакуле и Тавричанке порывы ветра достигали 25 м/с, а в омском аэропорту — 19-20 м/с. Ночью 20 июня максимальная скорость ветра достигла 21 м/с в Павлоградке, Одесском и Новоильиновке (Полтавский район). Кроме того, прошедшей ночью температура воздуха понизилась до +5…+9 градусов. Отметим, что минимальная отмечена в Называевске. В Омске же ночью было +7,3 градуса.
Напомним, что синоптики сообщили, что с сегодняшнего дня в Омской области значительно похолодает. Воздух днем прогреется всего до +16 градусов, а местами до +6. Также в регионе ожидаются сильные ливни, гроза, крупный град и очень сильный ветер порывами 25 м\с и более.