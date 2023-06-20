В Горьковском районе Омской области выпал крупный град

Днем в Шербакуле и Тавричанке порывы ветра достигали 25 м/с, а в омском аэропорту — 19-20 м/с. Ночью 20 июня максимальная скорость ветра достигла 21 м/с в Павлоградке, Одесском и Новоильиновке (Полтавский район). Кроме того, прошедшей ночью температура воздуха понизилась до +5…+9 градусов. Отметим, что минимальная отмечена в Называевске. В Омске же ночью было +7,3 градуса.