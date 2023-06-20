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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Тыква, свекла и ягоды рекомендуются для поддержания здоровья печени

20 июня 2023, 12:04
Врачи утверждают, что тыква является богатым источником витамина А, фосфолипидов и насыщенных жиров, необходимых для строительства клеточной мембраны гепатоцитов.

Они также помогают в обмене холестерина и предотвращают окисление липидов в клеточной мембране.

Свекла содержит витамины А, В1, В2, В6, а также фолиевую кислоту и фосфор, которые служат строительным материалом для клеток печени, пишет Pravda.Ru.

Что касается ягод, врачи рекомендуют включать в рацион вишню, малину и клюкву, так как они содержат каротин (витамин А), аскорбиновую кислоту и пищевые волокна (пектины, клетчатку), которые способствуют росту и регенерации печени при вирусных гепатитах, алкогольной болезни печени и жировом гепатозе.

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