Тыква, свекла и ягоды рекомендуются для поддержания здоровья печени

Что касается ягод, врачи рекомендуют включать в рацион вишню, малину и клюкву, так как они содержат каротин (витамин А), аскорбиновую кислоту и пищевые волокна (пектины, клетчатку), которые способствуют росту и регенерации печени при вирусных гепатитах, алкогольной болезни печени и жировом гепатозе.