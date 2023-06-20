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Трагедии чудом удалось избежать. В Омске внедорожник протаранил детскую площадку

20 июня 2023, 05:44
Фото: 1MI
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Омичка на внедорожнике влетела на детскую площадку

В Госавтоинспекции рассказали, что информация по ДТП в ведомство не поступала, но водителя будут разыскивать.

В Омске на улице Дианова внедорожник BMW вылетел на детскую площадку. Инцидент произошел накануне, 19 июня.

«В Омске женщина за рулем иномарки вылетела на детскую площадку, сбив столб и проехав по лавочке. К счастью, пострадавших нет», — сообщили омичи в паблике «Регион 55 | ЧС Омск».
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Скриншот
Фото: паблик Регион55

Со слов очевидцев, в момент аварии на площадке играли дети.

В Госавтоинспекции Омской области Городу55 рассказали, что информация по данному ДТП в ведомство не поступала.

«В этой ситуации гражданин может либо уезжать с места происшествия, либо оформлять ДТП через комиссаров. Водителя мы в дальнейшем в любом случае будем разыскивать», — сообщили в ГИБДД.
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#Евгений Игишев#ДТП#Авария#Детская площадка#Происшествия#Омск#Омская область#Госавтоинспекция#ГИБДД
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