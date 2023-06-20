Трагедии чудом удалось избежать. В Омске внедорожник протаранил детскую площадку

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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В Омске на улице Дианова внедорожник BMW вылетел на детскую площадку. Инцидент произошел накануне, 19 июня.
«В Омске женщина за рулем иномарки вылетела на детскую площадку, сбив столб и проехав по лавочке. К счастью, пострадавших нет», — сообщили омичи в паблике «Регион 55 | ЧС Омск».
Со слов очевидцев, в момент аварии на площадке играли дети.
В Госавтоинспекции Омской области Городу55 рассказали, что информация по данному ДТП в ведомство не поступала.
«В этой ситуации гражданин может либо уезжать с места происшествия, либо оформлять ДТП через комиссаров. Водителя мы в дальнейшем в любом случае будем разыскивать», — сообщили в ГИБДД.