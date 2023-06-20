Омичей пригласили отпраздновать День молодежи. Основные мероприятия 24 июня развернутся на Соборной площади. Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, праздничные площадки начнут работать с 16 часов, а с 18 часов на главной сцене начнется музыкальный марафон.