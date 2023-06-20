Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Омичей пригласили отпраздновать День молодежи. Основные мероприятия 24 июня развернутся на Соборной площади. Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, праздничные площадки начнут работать с 16 часов, а с 18 часов на главной сцене начнется музыкальный марафон.
Вести праздник будет певец Вячеслав Макаров. С 20:30 начнутся
выступления звездных гостей — группы «CREAM SODA» и певицы Клавы Коки.
«Фишкой мероприятия станет приглашение выпускников общеобразовательных школ
Омска. Для них у сцены будет организована фан-зона, где они смогут провести свой
праздничный вечер. Будет приглашен секретный хедлайнер, имя которого станет известно в День молодежи», — добавили в минспорта.
Завершится вечер световым шоу. Вход на праздник свободный.