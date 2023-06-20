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Световое шоу и секретный хедлайнер. Омичей пригласили отпраздновать День молодежи

20 июня 2023, 09:16
Фото: 1MI
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На День молодежи в Омске пройдет световое шоу и выступит секретный артист

Праздничные площадки начнут свою работу с 16 часов.

Омичей пригласили отпраздновать День молодежи. Основные мероприятия 24 июня развернутся на Соборной площади. Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, праздничные площадки начнут работать с 16 часов, а с 18 часов на главной сцене начнется музыкальный марафон.

Вести праздник будет певец Вячеслав Макаров. С 20:30 начнутся
выступления звездных гостей — группы «CREAM SODA» и певицы Клавы Коки.

«Фишкой мероприятия станет приглашение выпускников общеобразовательных школ
Омска. Для них у сцены будет организована фан-зона, где они смогут провести свой
праздничный вечер. Будет приглашен секретный хедлайнер, имя которого станет известно в День молодежи», — добавили в минспорта.

Завершится вечер световым шоу. Вход на праздник свободный.

Клава Кока и группа Cream Soda бесплатно выступят на День молодежи в Омске
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#Евгений Игишев#День молодежи#Праздник#Праздники#Массовые гуляния#Общество#Город#Омск
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