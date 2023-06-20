Сразу два происшествия произошли на соревнованиях по триатлону в Самаре

Идентификация погибшего была проведена Центральным межмуниципальным следственным отделом на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Оказалось, что погибший был жителем Екатеринбурга, родившимся в 1986 году. Согласно официальной информации, спортсмен нырнул в воду, и после этого его след пропал. Позже его безжизненное тело было обнаружено. Ведется предварительное расследование для выяснения точной причины смерти, и на данный момент утопление считается первоначальной версией.