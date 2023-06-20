Сразу два происшествия произошли на соревнованиях по триатлону в Самаре

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В историческом центре города произошло столкновение между мужчиной, управлявшим самокатом, и велосипедистом.
Второй инцидент оказался трагическим, когда один из опытных триатлонистов не смог выйти из воды и утонул.
Организаторы соревнований незамедлительно отреагировали на возникшую чрезвычайную ситуацию. В ходе оперативных действий была задействована большая команда спасателей, включая службы МЧС и опытных каякеров, чье число превышало обычное. Несмотря на их решительные усилия, жизнь спортсмена спасти не удалось.
Идентификация погибшего была проведена Центральным межмуниципальным следственным отделом на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Оказалось, что погибший был жителем Екатеринбурга, родившимся в 1986 году. Согласно официальной информации, спортсмен нырнул в воду, и после этого его след пропал. Позже его безжизненное тело было обнаружено. Ведется предварительное расследование для выяснения точной причины смерти, и на данный момент утопление считается первоначальной версией.