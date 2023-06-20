Рейтинг доходов субъектов Сибирского федерального округа по итогам 2022 года

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Согласно проведенному исследованию, наиболее сложная ситуация с доходами наблюдается в Республике Тыва, где более четверти населения находится за чертой бедности. Этот регион также входит в топ-3 самых неблагополучных регионов по всей России, занимая второе место после Республики Ингушетия, пишет ФедералПресс.
С другой стороны, Новосибирская область является лидером среди субъектов Сибирского федерального округа, где большинство населения имеет достаточный доход для жизни. На уровне страны эта территория занимает 26-е место. Самые высокие доходы в России зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе, где лишь 4,5% населения испытывают финансовые затруднения.