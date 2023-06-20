Рейтинг доходов субъектов Сибирского федерального округа по итогам 2022 года

Согласно проведенному исследованию, наиболее сложная ситуация с доходами наблюдается в Республике Тыва, где более четверти населения находится за чертой бедности. Этот регион также входит в топ-3 самых неблагополучных регионов по всей России, занимая второе место после Республики Ингушетия, пишет ФедералПресс.