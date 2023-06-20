Река Белая в Краснодарском крае начала уходить под землю из-за разлома в русле

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Местные жители заметили, что участок реки пересох, и вода начала стекать в образовавшийся разлом. Эколог Вениамин Голубитченко объяснил, что такое явление является карстовым, пишет 360.
Карстовые явления происходят, когда вода растворяет минералы и смывает известняк в земной коре. В результате возникают разломы и карстовые воронки. Такие явления характерны для регионов с гипсовыми породами, в том числе для Апшеронского района и Лаго-Наки.