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Река Белая в Краснодарском крае начала уходить под землю из-за разлома в русле

20 июня 2023, 10:36
РИА «Новости» сообщает о необычном природном явлении, произошедшем в Краснодарском крае. Река Белая начала исчезать под землей из-за появившегося разлома, пересекшего ее русло.

Местные жители заметили, что участок реки пересох, и вода начала стекать в образовавшийся разлом. Эколог Вениамин Голубитченко объяснил, что такое явление является карстовым, пишет 360.

Карстовые явления происходят, когда вода растворяет минералы и смывает известняк в земной коре. В результате возникают разломы и карстовые воронки. Такие явления характерны для регионов с гипсовыми породами, в том числе для Апшеронского района и Лаго-Наки.

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