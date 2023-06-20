Пропавшего на пляже мужчину до сих пор не удалось найти в Сочи

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
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Updated Сегодня, 10:52
«Надежда есть. Есть небольшой шанс, что он жив. Мы надеемся, что он вернется», — приводят слова жены пропавшего источники издания «Известия». Женщина также отметила, что ее супруга не удалось найти ни в моргах, ни в больницах города Сочи, пишет ФедералПресс.
По информации от Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, спасатели на двух катерах многократно обследовали акваторию пляжа «Ривьера». В настоящее время они приступили к водолазным поискам на расстоянии от 50 до 100 метров от берега и на глубине до 10 метров.