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Пропавшего на пляже мужчину до сих пор не удалось найти в Сочи

20 июня 2023, 10:50
Согласно словам жены мужчины, он ушел купаться на пляж «Ривьера» в Сочи 18 июня, но через полчаса так и не вернулся. В настоящее время поиски пропавшего ведут водолазы, сотрудники МЧС и МВД.

«Надежда есть. Есть небольшой шанс, что он жив. Мы надеемся, что он вернется», — приводят слова жены пропавшего источники издания «Известия». Женщина также отметила, что ее супруга не удалось найти ни в моргах, ни в больницах города Сочи, пишет ФедералПресс.

По информации от Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, спасатели на двух катерах многократно обследовали акваторию пляжа «Ривьера». В настоящее время они приступили к водолазным поискам на расстоянии от 50 до 100 метров от берега и на глубине до 10 метров.

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