Пропавшего на пляже мужчину до сих пор не удалось найти в Сочи

Согласно словам жены мужчины, он ушел купаться на пляж «Ривьера» в Сочи 18 июня, но через полчаса так и не вернулся. В настоящее время поиски пропавшего ведут водолазы, сотрудники МЧС и МВД.