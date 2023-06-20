Проклятый станок. Бизнесмен получил условный срок за обман омского оборонного центра

В условиях договора при этом было указано, что аппарат должен быть произведен на территории РФ. Подрядчику следовало это учесть, так как закупалось оборудование «для нужд обороны страны и безопасности государства», рассказали в пресс-службе областного суда. Поставщик внес в техническую документацию ложную информацию о том, что якобы станок собирали на российском предприятии, и предоставил его заказчику.