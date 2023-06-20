Проклятый станок. Бизнесмен получил условный срок за обман омского оборонного центра

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
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Updated Сегодня, 11:52
В Омском областном суде состоялось заседание по уголовному делу бывшего главы ООО ТД «Спецпоставка». Нижегородского предпринимателя Д. Ю. Заровкина признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Сторона защиты подала апелляцию, однако этого не принесло результатов.
Ранее Центральный районный суд установил, что иногородняя компания поставила китайский станок стоимостью больше 7,4 млн рублей в федеральный научно-производственный центр «Прогресс», расположенный в Омске. Организация предоставила оборудование оборонному предприятию в рамках заключенного госконтракта.
В условиях договора при этом было указано, что аппарат должен быть произведен на территории РФ. Подрядчику следовало это учесть, так как закупалось оборудование «для нужд обороны страны и безопасности государства», рассказали в пресс-службе областного суда. Поставщик внес в техническую документацию ложную информацию о том, что якобы станок собирали на российском предприятии, и предоставил его заказчику.
Вину за совершенное преступление он признал частично. С учетом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих в марте этого года Заровкина приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно. Испытательный срок назначили на полтора года.
По итогу судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда оставила приговор без изменения.
Ранее Город55 писал об омиче, которого обвинили в шпионаже в пользу Германии. Он работал на одном из омских оборонных предприятий и позже стал передавать данные военной области за границу. Его отправили в СИЗО до 8 августа.