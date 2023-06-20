Председатель ФОМС рассказал об обновлениях в системе ОМС в 2023 году

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Издание zdorovayarossia.ru сообщает, что в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования предусмотрено развитие оказания медпомощи пациентам, которые страдают хроническими заболеваниями. Так, впервые установлен средний норматив комплексного посещения и финансовых затрат при диспансерном наблюдении. Объем финансового обеспечения 57,6 миллиарда рублей. Установление отдельного норматива по диспансерному наблюдению даст возможность своевременно выявлять, предупреждать осложнения, обострения заболеваний, в том числе пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, болезнями системы кровообращения и сахарным диабетом.
По словам Баланина, изменение способа оплаты профосмотров, диспансерного наблюдения и диспансеризации, в том числе углубленной, даст возможность расходовать средства ОМС более эффективно, а также поспособствует стимулированию медицинских организаций в проведении застрахованным гражданам профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения.
Повышенное внимание будет дальше уделяться диспансеризации, профилактическим осмотрам, углубленной диспансеризации после коронавируса. По словам Баланина, медицинская реабилитация, диспансерное наблюдение и проведение школ сахарного диабета, дающих возможность следить за состоянием пациента с выявленным заболеванием, связанным с высоким риском для здоровья, в режиме реального времени, будут оплачиваться за счет средств обязательного медицинского страхования.
Также правительство прописало гарантии пациентов при наличии соответствующих показаний на проведение тестирования на грипп или ОРВИ.
В работе с больными, которые требуют специализированную высокотехнологичную помощь, также произошли важные изменения. С 2021 года гражданам стало проще выбирать медицинские организации за пределами своих регионов. Свою эффективность показала оплата медицинской помощи в федеральных медицинских организациях напрямую из бюджета Федерального фонда ОМС. Кроме этого, повысилась доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в крупнейших медицинских центрах Российской Федерации.
В прошлом году федеральными медорганизациями было оказано два миллиона случаев специализированной, включая высокотехнологичную, медпомощи — общая сумма составила сто пятьдесят семь миллиардов рублей. Наиболее востребованными профилями медицинской помощи в 2022 году являются офтальмология — свыше двухсот пятидесяти шести тысяч случаев лечения, онкология — свыше двухсот сорока восьми тысяч случаев, акушерство и гинекология — сто семьдесят тысяч случаев, сердечно-сосудистая хирургия — больше ста пятидесяти тысяч случаев.
В апреле прошлого года внесли изменения в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи — федеральным медучреждениям предоставили право оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь с применением некоторых уникальных методов лечения за счет средств ОМС.
В текущем году за счет средств обязательного медицинского страхования провести профилактические мероприятия смогут свыше восьмидесяти шести миллионов граждан. Одиннадцать миллионов человек смогут пройти углубленную диспансеризацию. Почти тридцать восемь миллионов человек будут обеспечены диспансерным наблюдением, а 427,1 тысячи граждан смогут получить медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях.