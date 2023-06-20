Председатель ФОМС рассказал об обновлениях в системе ОМС в 2023 году

В работе с больными, которые требуют специализированную высокотехнологичную помощь, также произошли важные изменения. С 2021 года гражданам стало проще выбирать медицинские организации за пределами своих регионов. Свою эффективность показала оплата медицинской помощи в федеральных медицинских организациях напрямую из бюджета Федерального фонда ОМС. Кроме этого, повысилась доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в крупнейших медицинских центрах Российской Федерации.