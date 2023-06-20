Лето — сезон отпусков. Многие ждут этот самый отпуск, как манну небесную: считают дни, откладывают деньги, планируют поездки, в том числе и на заграничные курорты. И вот путевки уже куплены, вещи собраны, билеты на руках. Аэропорт, пограничный контроль, и тут бац — вам сообщают, что лично вы никуда не полетите: мол, имеется постановление об ограничении выезда за рубеж. Вариантов выхода из этой ситуации всего два: остаться дома либо здесь и сразу погасить долги, но и при этом никто не гарантирует, что вы улетите в назначенный день и час. Город55 проштудировал законы и посмотрел практику по таким вот неприятным ситуациям, чтобы рассказать вам, как заранее позаботиться о спокойном и комфортном отдыхе без всяких ограничений.