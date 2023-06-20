Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Лето — сезон отпусков. Многие ждут этот самый отпуск, как манну небесную: считают дни, откладывают деньги, планируют поездки, в том числе и на заграничные курорты. И вот путевки уже куплены, вещи собраны, билеты на руках. Аэропорт, пограничный контроль, и тут бац — вам сообщают, что лично вы никуда не полетите: мол, имеется постановление об ограничении выезда за рубеж. Вариантов выхода из этой ситуации всего два: остаться дома либо здесь и сразу погасить долги, но и при этом никто не гарантирует, что вы улетите в назначенный день и час. Город55 проштудировал законы и посмотрел практику по таким вот неприятным ситуациям, чтобы рассказать вам, как заранее позаботиться о спокойном и комфортном отдыхе без всяких ограничений.
По закону правом наложения временных ограничений на выезд из Российской Федерации обладают судебные приставы-исполнители, которые действуют в рамках исполнительного производства и вступившего в законную силу решения суда. При этом запрет на выезд всегда накладывается на должника либо на тех, кто не исполнил в срок требования неимущественного характера, которые были назначены судом. Что это за требования, мы расскажем ниже.
Судебный пристав-исполнитель может вынести постановление о запрете на выезд за рубеж в следующих случаях:
Отметим, что ограничения судебный пристав-исполнитель может наложить как по собственной инициативе, так и по заявлению взыскателя. Однако всегда это делается только в рамках исполнительного документа или судебного акта, которые выданы судом.
По закону — нет, но судебные приставы-исполнители тоже люди, и от ошибок они не застрахованы. Может случиться так, что на вас по ошибке «повесили» чужой долг, например, когда вы полный тезка должника или должницы.
Так, в 2019 году жительнице города Челябинска пришлось обращаться в Русско-Полянский суд Омской области, чтобы исправить оплошность судебного пристава, которая помешала ей улететь вместе с семьей на отдых в Турцию.
Все началось еще в 2011 году, когда приставы возбудили исполнительное производство на жительницу Русско-Полянского района. Позже было вынесено постановление об ограничении выезда за границу, вот только по ошибке запрет наложили на жительницу Челябинска, которая была полной тезкой реальной должницы.
В 2017 году челябинка узнала о чужих долгах, которые «висят» на ней, и написала заявление приставу-исполнителю об исправлении ошибки, отсутствии у нее возбужденных исполнительных производств, а также об исключении информации о наличии долга из базы УФССП России по Омской области. Однако пристав эту просьбу проигнорировал, и в августе 2018 года женщине прямо в аэропорту отказали в вылете на отдых. Пришлось обращаться в суд.
Перво-наперво нужно проверять и контролировать все свои задолженности и вовремя их гасить, а также следить за всеми уведомлениями, письмами, в том числе и электронными, которые могут прийти от службы судебных приставов, в Омской области это УФССП по Омской области. Где проверить долги? Рассказываем:
Уладить все проблемы с долгами. Если они действительно есть, то рассчитаться, однако есть и другие случаи, при которых ограничение может быть снято:
При соблюдении любого из этих условий ограничение на выезд будет снято. Отдельно следует обратить внимание на мировое соглашение: если удастся его заключить, то долг можно будет погасить, например, сразу по возвращении из отпуска. Это, к слову, работает даже в делах по алиментам. Если долг «висит» на вас по ошибке, придется доказывать и предоставлять подтверждающие документы.
Как только все проблемы с долгом или другими требованиями исполнительного листа будут улажены, выносится постановление об отмене ограничения права на выезд. Делается это уже на следующий день, но этот документ еще должен будет попасть в региональную погранслужбу ФСБ. Обмен документами между ведомствами происходит в электронном виде. Не позднее следующего рабочего дня пристав-исполнитель регистрирует постановление об отмене в специальной автоматизированной системе и отправляет его по другим каналам.
P.S. Отдельно отметим, что копия постановления о снятии запрета на выезд и, скажем, чек или квитанция об оплате долга не будут являться основанием для пропуска через границу. Поэтому проверяйте и контролируйте свои долги заранее.