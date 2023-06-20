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Отпуск без неожиданностей. Как омичам узнать о запрете на выезд за границу

20 июня 2023, 06:50
Фото: 1MI
Чтобы вас не развернули в аэропорту, проверяйте долги заранее
Рассказываем, как проверить судебную задолженность перед отпуском и узнать о запрете на выезд за рубеж, чтобы не столкнуться с этим прямо в аэропорту с заветными билетами на руках.

Лето — сезон отпусков. Многие ждут этот самый отпуск, как манну небесную: считают дни, откладывают деньги, планируют поездки, в том числе и на заграничные курорты. И вот путевки уже куплены, вещи собраны, билеты на руках. Аэропорт, пограничный контроль, и тут бац — вам сообщают, что лично вы никуда не полетите: мол, имеется постановление об ограничении выезда за рубеж. Вариантов выхода из этой ситуации всего два: остаться дома либо здесь и сразу погасить долги, но и при этом никто не гарантирует, что вы улетите в назначенный день и час. Город55 проштудировал законы и посмотрел практику по таким вот неприятным ситуациям, чтобы рассказать вам, как заранее позаботиться о спокойном и комфортном отдыхе без всяких ограничений.

Кто накладывает запрет на выезд за границу?

По закону правом наложения временных ограничений на выезд из Российской Федерации обладают судебные приставы-исполнители, которые действуют в рамках исполнительного производства и вступившего в законную силу решения суда. При этом запрет на выезд всегда накладывается на должника либо на тех, кто не исполнил в срок требования неимущественного характера, которые были назначены судом. Что это за требования, мы расскажем ниже.

Когда приставы могут запретить выезд за границу?

Судебный пристав-исполнитель может вынести постановление о запрете на выезд за рубеж в следующих случаях:

  • если имеются долги по возмещению имущественного ущерба, морального вреда или вреда здоровью, а также по алиментам на сумму от 10 000 рублей;
  • есть долги по налогам, кредитам и займам, штрафам ГИБДД, коммунальным услугам или другие финансовые претензии, чаще всего государственного характера, на сумму от 30 000 рублей.
  • если должник на два месяца просрочил срок для добровольного погашения, который был обозначен приставом в исполнительном документе. Для запрета выезда в этом случае также достаточно долга в 10 000 рублей;
  • не исполнены в срок требования неимущественного характера, например касающиеся общения с ребенком после развода родителей или требование о выселении должника или вселении взыскателя. Снос здания или самовольной постройки, восстановление незаконно уволенного работника или передача ребенка — все это тоже может стать поводом для наложения ограничения по выезду за рубеж.

Отметим, что ограничения судебный пристав-исполнитель может наложить как по собственной инициативе, так и по заявлению взыскателя. Однако всегда это делается только в рамках исполнительного документа или судебного акта, которые выданы судом.

Если нет никаких долгов, могут ли приставы запретить выезд за границу?

По закону — нет, но судебные приставы-исполнители тоже люди, и от ошибок они не застрахованы. Может случиться так, что на вас по ошибке «повесили» чужой долг, например, когда вы полный тезка должника или должницы.

Так, в 2019 году жительнице города Челябинска пришлось обращаться в Русско-Полянский суд Омской области, чтобы исправить оплошность судебного пристава, которая помешала ей улететь вместе с семьей на отдых в Турцию.

Все началось еще в 2011 году, когда приставы возбудили исполнительное производство на жительницу Русско-Полянского района. Позже было вынесено постановление об ограничении выезда за границу, вот только по ошибке запрет наложили на жительницу Челябинска, которая была полной тезкой реальной должницы.

В 2017 году челябинка узнала о чужих долгах, которые «висят» на ней, и написала заявление приставу-исполнителю об исправлении ошибки, отсутствии у нее возбужденных исполнительных производств, а также об исключении информации о наличии долга из базы УФССП России по Омской области. Однако пристав эту просьбу проигнорировал, и в августе 2018 года женщине прямо в аэропорту отказали в вылете на отдых. Пришлось обращаться в суд.

Как омичам узнать об ограничении на выезд за рубеж?

Перво-наперво нужно проверять и контролировать все свои задолженности и вовремя их гасить, а также следить за всеми уведомлениями, письмами, в том числе и электронными, которые могут прийти от службы судебных приставов, в Омской области это УФССП по Омской области. Где проверить долги? Рассказываем:

  • На портале госуслуг. Здесь можно настроить специальные маркеры и информеры, и все долги будут выводиться на главной странице сразу после авторизации. Для пользователей с подтвержденной учетной записью доступны и другие возможности: например, в Госуслуги приходят уведомления о возбуждении исполнительного производства, о наложении ареста на недвижимость или транспортное средство, банковские карты и счета, а также об ограничении выезда за рубеж. Есть возможность посмотреть сам документ, а также найти контакты судебного пристава, который ведет это дело.
  • Судебную задолженность на «Госуслугах» можно посмотреть здесь, штрафы ГИБДД — вот тут, а налоги — на этой странице;
  • В банке данных исполнительных производств. На сайте службы судебных приставов каждого субъекта РФ и на федеральном ресурсе есть данные о возбужденных исполнительных производствах и суммах долга. Заходите, вводите свои данные — ФИО и дату рождения, проходите модерацию и смотрите. В Омской области это можно сделать на региональном сайте судебных приставов;
  • Проверять почту. Часто постановления о возбуждении исполнительного производства или об ограничении выезда за границу приходят через Почту России. Обычно это заказные письма под роспись, но зачастую их просто кидают в почтовый ящик, так что чаще туда заглядывайте. Не забывайте проверять и электронную почту: что-то от приставов может прилететь и туда. Не увидели, поздно нашли, отказались от получения уведомлений — это не сильно-то поможет, приставы будут считать, что вас уведомили. Так что в деле оспаривания запрета на выезд неведение вас не спасет;
  • Обратиться в отделы или подразделения ФССП по месту жительства. Находите адрес или телефон нужного вам отдела, звоните или приезжаете. Вот адреса структурных подразделений УФССП по Омской области. Там вас просто обязаны проконсультировать о наличии или отсутствии долгов, а также об ограничении на выезд. К слову, сделать это можно и на всякий пожарный, мало ли чего случается (смотрим выше).

Как снять запрет на выезд за рубеж?

Уладить все проблемы с долгами. Если они действительно есть, то рассчитаться, однако есть и другие случаи, при которых ограничение может быть снято:

  • Полностью исполнено требование исполнительного документа (приводим этот пункт для случаев неимущественных претензий, но работает он и с финансовыми претензиями);
  • Исполнительный документ вернули взыскателю;
  • Исполнительный документ отменили или признали недействительным;
  • Взыскатель и должник заключили и подписали мировое соглашение;
  • Взыскателем была организация, которую исключили из ЕГРЮЛ.

При соблюдении любого из этих условий ограничение на выезд будет снято. Отдельно следует обратить внимание на мировое соглашение: если удастся его заключить, то долг можно будет погасить, например, сразу по возвращении из отпуска. Это, к слову, работает даже в делах по алиментам. Если долг «висит» на вас по ошибке, придется доказывать и предоставлять подтверждающие документы.

Как только все проблемы с долгом или другими требованиями исполнительного листа будут улажены, выносится постановление об отмене ограничения права на выезд. Делается это уже на следующий день, но этот документ еще должен будет попасть в региональную погранслужбу ФСБ. Обмен документами между ведомствами происходит в электронном виде. Не позднее следующего рабочего дня пристав-исполнитель регистрирует постановление об отмене в специальной автоматизированной системе и отправляет его по другим каналам.

P.S. Отдельно отметим, что копия постановления о снятии запрета на выезд и, скажем, чек или квитанция об оплате долга не будут являться основанием для пропуска через границу. Поэтому проверяйте и контролируйте свои долги заранее.

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