Оставайтесь дома. Ураганный ветер задержится в Омской области еще на один день

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Со вчерашнего вечера в Омской области свирепствует стихия, из-за чего местным жителям нужно быть очень бдительными, выходя на улицу. По данным Обь-Иртышского УГМС, штормовой ветер будет и завтра, 21 июня. Ожидаются порывы от 16 до 21 м/с.
Сотрудники МЧС напоминают жителям региона об осторожности: не задерживайтесь рядом с проводами, деревьями, рекламными вывесками и шаткими конструкциями. Парковать авто недалеко от них также не стоит, так как есть риск повреждения имущества. За детьми в непогоду следует пристально следить, отмечают представители министерства.
При чрезвычайных происшествиях необходимо звонить по телефону 101. Отметим, что только за это утро в аварийную диспетчерскую службу поступило 13 обращений. Кто-то опасается возникновения непредвиденных ситуаций, так как ураган достаточно сильно качает стоящие рядом с домами деревья.
Ранее Город55 писал, что из-за ветренной и холодной погоды в муниципальных парках отключили на день аттракционы. Природная зона на территориях при этом открыта.