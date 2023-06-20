Оставайтесь дома. Ураганный ветер задержится в Омской области еще на один день

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона об осторожности: не задерживайтесь рядом с проводами, деревьями, рекламными вывесками и шаткими конструкциями. Парковать авто недалеко от них также не стоит, так как есть риск повреждения имущества. За детьми в непогоду следует пристально следить, отмечают представители министерства.