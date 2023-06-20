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Published Сегодня, 11:30

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Оставайтесь дома. Ураганный ветер задержится в Омской области еще на один день

20 июня 2023, 11:30
Фото: Город55
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Ураганный ветер задержится в Омской области еще на один день

Сотрудники МЧС напомнили о мерах безопасности в период непогоды.

Со вчерашнего вечера в Омской области свирепствует стихия, из-за чего местным жителям нужно быть очень бдительными, выходя на улицу. По данным Обь-Иртышского УГМС, штормовой ветер будет и завтра, 21 июня. Ожидаются порывы от 16 до 21 м/с.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона об осторожности: не задерживайтесь рядом с проводами, деревьями, рекламными вывесками и шаткими конструкциями. Парковать авто недалеко от них также не стоит, так как есть риск повреждения имущества. За детьми в непогоду следует пристально следить, отмечают представители министерства.

При чрезвычайных происшествиях необходимо звонить по телефону 101. Отметим, что только за это утро в аварийную диспетчерскую службу поступило 13 обращений. Кто-то опасается возникновения непредвиденных ситуаций, так как ураган достаточно сильно качает стоящие рядом с домами деревья.

Ранее Город55 писал, что из-за ветренной и холодной погоды в муниципальных парках отключили на день аттракционы. Природная зона на территориях при этом открыта.

Без развлечений. В омских парках отключили аттракционы из-за сильного ветра
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#Алина Ясинская#Ураган_в_Омске#Штормовой ветер#Непогода#ГУ МЧС по Омской области#Обь-Иртышское УГМС#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область
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