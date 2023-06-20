Омские работодатели перестали увольнять сотрудников за отсутствие дресс-кода

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Согласно исследованию сервиса SuperJob, большая часть компаний, представленных на рынке труда в Омской области, лояльно относится к тому, как выглядят их подчиненные. Не увольняют за отсутствие дресс-кода в 92% организаций.
Многие работодатели считают, что внешний вид не играет такой большой роли, главное — эффективность работы персонала. Однако все же есть те, кто увольнял специалистов за неподобающий внешний вид (4% рекрутеров).
«Нам важно, как человек работает, а не во что он одет и какого цвета его волосы», — отмечает большинство опрошенных.
Делает замечания работникам по этому поводу каждый третий работодатель (34%). Это касается тех, у кого дресс-код включен в правила внутреннего трудового распорядка.
Оказалось, что каждому девятому омичу делали хотя бы один раз замечание по поводу его внешнего вида в офисе. 7% человек выслушивали претензии от начальства, а 4% — от коллег. Примечательно, что мужчин чаще критикуют за их манеру одеваться. Многие при этом после замечания босса привели внешний вид к рабочим требованиям (63%). После заявлений коллег в порядок себя приводят 41% опрошенных.
Ранее Город55 писал о том, что жители Омской области считают, что их внешний вид влияет на их рабочее положение. Большинство опрошенных полагают, что их стиль может помочь построить карьеру.