Омские работодатели перестали увольнять сотрудников за отсутствие дресс-кода

Оказалось, что каждому девятому омичу делали хотя бы один раз замечание по поводу его внешнего вида в офисе. 7% человек выслушивали претензии от начальства, а 4% — от коллег. Примечательно, что мужчин чаще критикуют за их манеру одеваться. Многие при этом после замечания босса привели внешний вид к рабочим требованиям (63%). После заявлений коллег в порядок себя приводят 41% опрошенных.