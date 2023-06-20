Без развлечений. В омских парках отключили аттракционы из-за сильного ветра

Напомним, что сегодня уже из-за сильного ветра повалило несколько деревьев во дворах домов. А на улице 3-й Разъезд дерево свалилось прямо на машину и разбило фару. Стоит отметить, что только к 10 часам утра в аварийную диспетчерскую службу обратились 13 раз из-за падений деревьев.