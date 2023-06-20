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Без развлечений. В омских парках отключили аттракционы из-за сильного ветра

20 июня 2023, 05:54
Фото: Город55
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Омские парки приостановили работу аттракционов из-за сильного ветра

Однако в парке можно прогуляться и выпить кофе.

В телеграм-канале «Городские парки» сообщили, что сегодня, 20 июня, аттракционы в Парках имени 30-летия ВЛКСМ и Советский работать не будут. Это связано с ветреной и холодной погодой.

Однако для любителей прогулок даже в прохладную погоду природная зона парка открыта. Также омичи могут выпить горячий кофе в кафе, которое работает на территории парка.

Напомним, что сегодня уже из-за сильного ветра повалило несколько деревьев во дворах домов. А на улице 3-й Разъезд дерево свалилось прямо на машину и разбило фару. Стоит отметить, что только к 10 часам утра в аварийную диспетчерскую службу обратились 13 раз из-за падений деревьев.

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