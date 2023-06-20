Без развлечений. В омских парках отключили аттракционы из-за сильного ветра

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
В телеграм-канале «Городские парки» сообщили, что сегодня, 20 июня, аттракционы в Парках имени 30-летия ВЛКСМ и Советский работать не будут. Это связано с ветреной и холодной погодой.
Однако для любителей прогулок даже в прохладную погоду природная зона парка открыта. Также омичи могут выпить горячий кофе в кафе, которое работает на территории парка.
Напомним, что сегодня уже из-за сильного ветра повалило несколько деревьев во дворах домов. А на улице 3-й Разъезд дерево свалилось прямо на машину и разбило фару. Стоит отметить, что только к 10 часам утра в аварийную диспетчерскую службу обратились 13 раз из-за падений деревьев.