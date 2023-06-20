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Незаконная свалка в деревне Евсеево причинила ущерб на 24 миллиона рублей

20 июня 2023, 08:34
Свалка, содержащая строительный мусор, текстильные отходы, бумажную и картонную упаковку, нанесла значительный ущерб землям в деревне Евсеево, расположенной в городском округе Павловский Посад.

По оценке Министерства экологии и природопользования Подмосковья, ущерб составил 24 миллиона рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Министерство экологии и природопользования Подмосковья уже направило материалы надзорного мероприятия в прокуратуру и ГУ МВД России Московской области, а также в МУ МВД России «Павлово-Посадский».

Глава ведомства, Тихон Фирсов, отметил, что общая площадь незаконной свалки составляет более 6700 квадратных метров, а объем отходов превышает 9500 кубических метров. К сожалению, организаторов свалки пока не удалось идентифицировать.

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