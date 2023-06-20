Незаконная свалка в деревне Евсеево причинила ущерб на 24 миллиона рублей

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
По оценке Министерства экологии и природопользования Подмосковья, ущерб составил 24 миллиона рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Министерство экологии и природопользования Подмосковья уже направило материалы надзорного мероприятия в прокуратуру и ГУ МВД России Московской области, а также в МУ МВД России «Павлово-Посадский».
Глава ведомства, Тихон Фирсов, отметил, что общая площадь незаконной свалки составляет более 6700 квадратных метров, а объем отходов превышает 9500 кубических метров. К сожалению, организаторов свалки пока не удалось идентифицировать.