Напавший на настоятеля храма и похитивший икону задержан в Санкт-Петербурге

Сотрудники полиции задержали мужчину, который совершил нападение на настоятеля храма Василия Великого на улице Народного Ополчения и похитил икону Святой Елены. Ущерб, причиненный клирику, оценивается в 15 тысяч рублей.