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Напавший на настоятеля храма и похитивший икону задержан в Санкт-Петербурге

20 июня 2023, 10:50
Сотрудники полиции задержали мужчину, который совершил нападение на настоятеля храма Василия Великого на улице Народного Ополчения и похитил икону Святой Елены. Ущерб, причиненный клирику, оценивается в 15 тысяч рублей.

Согласно информации из источника «Фонтанка», подозреваемый проживал неподалеку от церкви. Полицейские доставили его в полицейский участок, где был составлен протокол по статье о мелком хищении, пишет ФедералПресс.

Однако, впоследствии поведение задержанного вызвало серьезные опасения, и полицейские решили отправить его в психиатрическую больницу. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении данного лица.

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