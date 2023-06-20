Напавший на настоятеля храма и похитивший икону задержан в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Согласно информации из источника «Фонтанка», подозреваемый проживал неподалеку от церкви. Полицейские доставили его в полицейский участок, где был составлен протокол по статье о мелком хищении, пишет ФедералПресс.
Однако, впоследствии поведение задержанного вызвало серьезные опасения, и полицейские решили отправить его в психиатрическую больницу. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении данного лица.