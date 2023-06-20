На севере Омской области пожар уничтожил два дома и хозпостройки

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Неспокойной выдалась вторая половина дня понедельника, 19 июня, в селе Бородинка Тевризского района. Там, около 13 часов вспыхнули сразу два частных дома.
«На момент прибытия первых подразделений горели два жилых дома в 140 и 40 квадратных метров, а также хозяйственные постройки: бани, сараи и навесы», — рассказали городу55 в ГУ МЧС по Омской области.
Справиться с открытым огнем спасателем удалось только через 2 часа, в 15:32, а для полной ликвидации возгорания ушел практически весь день. На месте пожарные работали до 19:33.
В результате этого возгорания дотла сгорели оба дома, бани и сараи. Общая площадь пожара составила порядка 275 квадратных метров.
О причинах возгорания эксперты пока не распространяются. Назначены различные экспертизы, в том числе и пожарно-техническая.