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На севере Омской области пожар уничтожил два дома и хозпостройки

20 июня 2023, 08:32
Фото: 1MI
Причины возгорания пока не установлены
Общая площадь возгорания превысила 275 квадратных метров.

Неспокойной выдалась вторая половина дня понедельника, 19 июня, в селе Бородинка Тевризского района. Там, около 13 часов вспыхнули сразу два частных дома.

«На момент прибытия первых подразделений горели два жилых дома в 140 и 40 квадратных метров, а также хозяйственные постройки: бани, сараи и навесы», — рассказали городу55 в ГУ МЧС по Омской области.

Справиться с открытым огнем спасателем удалось только через 2 часа, в 15:32, а для полной ликвидации возгорания ушел практически весь день. На месте пожарные работали до 19:33.

В результате этого возгорания дотла сгорели оба дома, бани и сараи. Общая площадь пожара составила порядка 275 квадратных метров.

О причинах возгорания эксперты пока не распространяются. Назначены различные экспертизы, в том числе и пожарно-техническая.

В Омской области огонь уничтожил два жилых дома, хозпостройки и автомобили
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