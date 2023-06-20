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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

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На размещение приглашенных ко Дню города гостей мэрия Омска потратит 250 тысяч

20 июня 2023, 13:26
Фото: Город55
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В общей сложности нужно найти 31 гостиничный номер недалеко от городской администрации.

В Управлении делами администрации города Омска начали поиск организации, которая бы предоставила гостиничные номера для иногородних гостей. Их пригласили на празднование Дня города. Согласно данным портала госзакупок, услуги потребуются на период с 4 по 7 августа включительно.

Заказчик ищет место недалеко от городской администрации на Гагарина. Гостиница должна находиться не дальше 7 км от здания по дорогам общего пользования. В общей сложности нужен 31 номер, 11 из которых — категории «Люкс» и 20 — одноместные улучшенные номера. Их стоимость оценивают в 2 400 — 3 200 рублей в сутки. В номерах высшего класса должно быть две комнаты с двуспальной кроватью. В одноместных будет стоять полуторспальная кровать. При этом все номера должны быть оснащены полным санузлом, телевизором, телефоном и феном. Как в «Люкс», так и в одноместных улучшенных для гостей будет доступен WI-FI.

Начальная цена контракта, согласно документации, составляет 249,6 тыс рублей. За эту сумму компания должна будет также организовывать завтраки для гостей и ежедневную уборку в номерах.

Заявки на участие в торгах принимаются до 26 июня. Отметим, что ранее гостей, приглашенных на День города, размещали в муниципальной гостинице «Иртыш».

Омскую гостиницу «Иртыш» официально реорганизовали
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Экономика#Бизнес#День города#Закупки#Гостиница#Гостиница Иртыш
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