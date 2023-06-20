На размещение приглашенных ко Дню города гостей мэрия Омска потратит 250 тысяч

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В Управлении делами администрации города Омска начали поиск организации, которая бы предоставила гостиничные номера для иногородних гостей. Их пригласили на празднование Дня города. Согласно данным портала госзакупок, услуги потребуются на период с 4 по 7 августа включительно.
Заказчик ищет место недалеко от городской администрации на Гагарина. Гостиница должна находиться не дальше 7 км от здания по дорогам общего пользования. В общей сложности нужен 31 номер, 11 из которых — категории «Люкс» и 20 — одноместные улучшенные номера. Их стоимость оценивают в 2 400 — 3 200 рублей в сутки. В номерах высшего класса должно быть две комнаты с двуспальной кроватью. В одноместных будет стоять полуторспальная кровать. При этом все номера должны быть оснащены полным санузлом, телевизором, телефоном и феном. Как в «Люкс», так и в одноместных улучшенных для гостей будет доступен WI-FI.
Начальная цена контракта, согласно документации, составляет 249,6 тыс рублей. За эту сумму компания должна будет также организовывать завтраки для гостей и ежедневную уборку в номерах.
Заявки на участие в торгах принимаются до 26 июня. Отметим, что ранее гостей, приглашенных на День города, размещали в муниципальной гостинице «Иртыш».