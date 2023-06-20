На размещение приглашенных ко Дню города гостей мэрия Омска потратит 250 тысяч

Заказчик ищет место недалеко от городской администрации на Гагарина. Гостиница должна находиться не дальше 7 км от здания по дорогам общего пользования. В общей сложности нужен 31 номер, 11 из которых — категории «Люкс» и 20 — одноместные улучшенные номера. Их стоимость оценивают в 2 400 — 3 200 рублей в сутки. В номерах высшего класса должно быть две комнаты с двуспальной кроватью. В одноместных будет стоять полуторспальная кровать. При этом все номера должны быть оснащены полным санузлом, телевизором, телефоном и феном. Как в «Люкс», так и в одноместных улучшенных для гостей будет доступен WI-FI.