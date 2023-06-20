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Летний отдых 2023: Россия и Абхазия — самые бюджетные направления

20 июня 2023, 18:56
Летний отдых в России и Абхазии станет самым доступным вариантом в 2023 году, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем веб-сайте.

В то же время стоимость поездки в первой половине июля ожидается выше на 16% по сравнению с турами с вылетом в ближайшую неделю. АТОР также отметила рост интереса к поездкам в Абхазию и постепенное снижение спроса на Египет и ОАЭ, пишет Общественная служба новостей.

Несмотря на это, большинство туров (60%) все еще приобретается в Турцию. Однако доля продаж туров по России увеличилась до 14% в начале июня по сравнению с 11% месяцем ранее, и к концу июня эта доля достигла 18%. В пятерку самых популярных направлений также вошла Абхазия с 5% бронирований.

Ранее было сообщено о недовольстве путешественника из России, который посетил Стамбул и оказался недоволен высокими ценами в местных кафе. Автор блога «Бродяга» на платформе «Дзен» отметил значительное увеличение стоимости блюд за последнее время.

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