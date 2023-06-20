Летний отдых 2023: Россия и Абхазия — самые бюджетные направления

Несмотря на это, большинство туров (60%) все еще приобретается в Турцию. Однако доля продаж туров по России увеличилась до 14% в начале июня по сравнению с 11% месяцем ранее, и к концу июня эта доля достигла 18%. В пятерку самых популярных направлений также вошла Абхазия с 5% бронирований.