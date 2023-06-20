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Казанин и Макаленко официально выдвинулись как кандидаты на пост омского губернатора

20 июня 2023, 12:15
Фото: избирательная комиссия Омской области
Теперь все ждут, когда документы на выдвижение подаст Виталий Хоценко.

Стало известно, что сегодня, 20 июня, два новых кандидата на пост губернатора Омской области подали документы в региональную избирательную комиссию. Речь идет о Владимире Казанине («Коммунисты России») и Максиме Макаленко (ЛДПР).

Первый — депутат Законодательного собрания Омской области. С 2021 года Казанин является первым секретарем комитета омского отделения политической партии «Коммунисты России». Второй — местный координатор ЛДПР, ранее избиравшийся депутатом Заринского сельского поселения (Марьяновский район).

В общей сложности пока что за пост губернатора будут бороться официально пять человек. Трое из кандидатов — Казанин, Макаленко и Андрей Алехин (КПРФ) — выдвигаются от партий, два — Юрий Александров и Вадим Черкин — самовыдвиженцы.

Фото: избирательная комиссия Омской области

Как рассказал председатель Облизбиркома Иван Ходаков, теперь они ждут документы на выдвижение от представителя партии «Единая Россия» Виталия Хоценко. Напомним, что он заступил на пост врио губернатора Омской области этой весной после отставки Александра Буркова. Избирательная комиссия Омской области будет принимать документы для регистрации до 26 июля.

Партийцы должны собрать от 210 до 220 подписей депутатов местных Советов и глав муниципальных образований в поддержку своего выдвижения. Самовыдвиженцам дополнительно нужно собрать порядка семи тыс подписей избирателей.

Напомним, что выборы губернатора пройдут 10 сентября 2023 года.

От «Коммунистов России» на выборы губернатора Омской области пойдет Владимир Казанин
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#Алина Ясинская#Политика#Губернаторские выборы#Выборы губернатора Омской области#Новости#Омская область
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