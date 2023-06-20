Казанин и Макаленко официально выдвинулись как кандидаты на пост омского губернатора

Как рассказал председатель Облизбиркома Иван Ходаков, теперь они ждут документы на выдвижение от представителя партии «Единая Россия» Виталия Хоценко. Напомним, что он заступил на пост врио губернатора Омской области этой весной после отставки Александра Буркова. Избирательная комиссия Омской области будет принимать документы для регистрации до 26 июля.