Капремонт дома детства на севере Омской области доверили фирме из Сыктывкара

В Омске в 2023 году готовятся выполнить капремонт казенного учреждения Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Тарский дом детства им. Д. М. Карбышева». Учреждение создали еще в 1962 году, с 2012 года его директором значится Наталья Борисенко.