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Капремонт дома детства на севере Омской области доверили фирме из Сыктывкара

20 июня 2023, 09:17
Фото: 1MI
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Контракт с ООО «Крафт» заключат по максимальной цене в 18,4 млн рублей.

В Омске в 2023 году готовятся выполнить капремонт казенного учреждения Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Тарский дом детства им. Д. М. Карбышева». Учреждение создали еще в 1962 году, с 2012 года его директором значится Наталья Борисенко.

Ремонтные работы в зданиях спального корпуса и столовой в Таре по улице Транспортная обойдутся в 18 437 100 рублей (это начальная, максимальная цена). Контракт подпишут с единственным участником торгов — ООО «Крафт», зарегистрированным в городе Сыктывкар Республики Коми.

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке (п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям», — говорится в протоколе подведения итогов торгов.

На капремонт у подрядчика будет около двух месяцев — завершить работу необходимо до 31 августа 2023 года.

Добавим, что обществом с ограниченной ответственностью «Крафт» владеет и руководит Татьяна Бовина. В прошлом году выручка фирмы увеличилась на 235% до 25 млн рублей. Компания «Крафт», кстати, в 2022 и 2023 годах часто становилась исполнителем работ в различных регионах, например, в Новосибирской, Псковской и Архангельской областях.

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#Юлия Истомина#Сироты#Дети-сироты#Капремонт#Подрядчик#Торги#Общество#Дети#Новости#Омская область#Тарский район
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