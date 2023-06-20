Капремонт дома детства на севере Омской области доверили фирме из Сыктывкара

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В Омске в 2023 году готовятся выполнить капремонт казенного учреждения Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Тарский дом детства им. Д. М. Карбышева». Учреждение создали еще в 1962 году, с 2012 года его директором значится Наталья Борисенко.
Ремонтные работы в зданиях спального корпуса и столовой в Таре по улице Транспортная обойдутся в 18 437 100 рублей (это начальная, максимальная цена). Контракт подпишут с единственным участником торгов — ООО «Крафт», зарегистрированным в городе Сыктывкар Республики Коми.
«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке (п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям», — говорится в протоколе подведения итогов торгов.
На капремонт у подрядчика будет около двух месяцев — завершить работу необходимо до 31 августа 2023 года.
Добавим, что обществом с ограниченной ответственностью «Крафт» владеет и руководит Татьяна Бовина. В прошлом году выручка фирмы увеличилась на 235% до 25 млн рублей. Компания «Крафт», кстати, в 2022 и 2023 годах часто становилась исполнителем работ в различных регионах, например, в Новосибирской, Псковской и Архангельской областях.