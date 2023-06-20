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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Исследование: Интервальное голодание может помочь в борьбе с ожирением и диабетом

20 июня 2023, 12:06
Группа ученых из Университета Джорджии провела исследование, которое привело к интересным выводам о связи между режимом питания и рисками развития ожирения и диабета второго типа. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.

В процессе анализа множества предыдущих исследований ученые обнаружили, что трехразовое питание с перекусами может иметь негативные последствия для организма. Такой режим питания повышает уровень инсулина, что способствует развитию ожирения и диабета, пишет Pravda.Ru.

С другой стороны, интервальное голодание, основанное на ограничении количества приемов пищи и периодах пищевого поста, оказывает положительное влияние на здоровье. Оно способствует снижению уровня инсулина и глюкозы. Ученые считают, что интервальное голодание может помочь в сокращении потребления калорий.

Это исследование подтверждает, что такой режим питания оказывает регулирующий эффект на гормоны, контролирующие аппетит и уровень энергии. Ученые рекомендуют обратить внимание на интервальное голодание для поддержания здоровья.

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