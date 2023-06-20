Исследование: Интервальное голодание может помочь в борьбе с ожирением и диабетом

Группа ученых из Университета Джорджии провела исследование, которое привело к интересным выводам о связи между режимом питания и рисками развития ожирения и диабета второго типа. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.