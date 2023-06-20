Исследование: Интервальное голодание может помочь в борьбе с ожирением и диабетом

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В процессе анализа множества предыдущих исследований ученые обнаружили, что трехразовое питание с перекусами может иметь негативные последствия для организма. Такой режим питания повышает уровень инсулина, что способствует развитию ожирения и диабета, пишет Pravda.Ru.
С другой стороны, интервальное голодание, основанное на ограничении количества приемов пищи и периодах пищевого поста, оказывает положительное влияние на здоровье. Оно способствует снижению уровня инсулина и глюкозы. Ученые считают, что интервальное голодание может помочь в сокращении потребления калорий.
Это исследование подтверждает, что такой режим питания оказывает регулирующий эффект на гормоны, контролирующие аппетит и уровень энергии. Ученые рекомендуют обратить внимание на интервальное голодание для поддержания здоровья.