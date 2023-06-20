И так каждый год. Омичи забили тревогу из-за старых деревьев, которые шатает ветер

В паблике «Голос Омска» появилась видеозапись, как ветки достаточно высоких деревьев путаются в проводах из-за сильного ветра. По словам собственников домов, подобную картину они наблюдают уже несколько дней. Автор поста высказал переживание по этому поводу, так как старые деревья могут не выдержать давление стихии и поломаться.