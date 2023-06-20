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И так каждый год. Омичи забили тревогу из-за старых деревьев, которые шатает ветер

20 июня 2023, 09:19
Фото: Город55
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Омичи забили тревогу из-за шатающихся от ветра деревьев

Опасение высказали жители одного из домов Советского округа.

Сегодня, 20 июня, в Омской области ветер разогнался до 25 м/с. Только утром из-за стихии горожане 13 раз обратились в единую дежурную диспетчерскую службу. Ураган повалил несколько деревьев и где-то поломал ветви.

В каких-то местах чрезвычайных происшествий не случалось, и их в целом можно предотвратить. Например, во дворе домов по улице Бородина, 41 и 39. Местные жители обратили в соцсетях внимание на аварийную ситуацию на близлежащей территории.

В паблике «Голос Омска» появилась видеозапись, как ветки достаточно высоких деревьев путаются в проводах из-за сильного ветра. По словам собственников домов, подобную картину они наблюдают уже несколько дней. Автор поста высказал переживание по этому поводу, так как старые деревья могут не выдержать давление стихии и поломаться.

«Просим обратить пристальное внимание и произвести клонирование деревьев, пока не случилось чего-нибудь страшного», — отметил пользователь и прикрепил соответствующее видео.
Фото: Паблик "Голос Омска"

Высока вероятность того, что в этом случае оборвутся линии электропередач. Также местные переживают, что ветки могут на кого-нибудь упасть.

К слову, сегодня утром мэр Омска Сергей Шелест поручил работникам «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», а также сотрудникам предприятия «Омскэлектро» оперативно устранять последствия непогоды.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, штормовой ветер и дожди будут также и завтра, 21 июня.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Штормовой ветер#Погода#Ухудшение погоды#Происшествия#Город#Жалобы
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