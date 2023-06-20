И так каждый год. Омичи забили тревогу из-за старых деревьев, которые шатает ветер

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Сегодня, 20 июня, в Омской области ветер разогнался до 25 м/с. Только утром из-за стихии горожане 13 раз обратились в единую дежурную диспетчерскую службу. Ураган повалил несколько деревьев и где-то поломал ветви.
В каких-то местах чрезвычайных происшествий не случалось, и их в целом можно предотвратить. Например, во дворе домов по улице Бородина, 41 и 39. Местные жители обратили в соцсетях внимание на аварийную ситуацию на близлежащей территории.
В паблике «Голос Омска» появилась видеозапись, как ветки достаточно высоких деревьев путаются в проводах из-за сильного ветра. По словам собственников домов, подобную картину они наблюдают уже несколько дней. Автор поста высказал переживание по этому поводу, так как старые деревья могут не выдержать давление стихии и поломаться.
«Просим обратить пристальное внимание и произвести клонирование деревьев, пока не случилось чего-нибудь страшного», — отметил пользователь и прикрепил соответствующее видео.
Высока вероятность того, что в этом случае оборвутся линии электропередач. Также местные переживают, что ветки могут на кого-нибудь упасть.
К слову, сегодня утром мэр Омска Сергей Шелест поручил работникам «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», а также сотрудникам предприятия «Омскэлектро» оперативно устранять последствия непогоды.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, штормовой ветер и дожди будут также и завтра, 21 июня.