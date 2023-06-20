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Финансовая независимость. 73% омичей посоветуют детям искать подработку до 18 лет

20 июня 2023, 07:24
Фото: Город55
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Большинство омичей посоветуют своим детям начинать подрабатывать до совершеннолетия

Чуть больше половины опрошенных сами начали подрабатывать в подростковом возрасте.

В России вступают в силу новые правила трудоустройства несовершеннолетних, которые значительно упрощает их наем. В связи с этим исследователи hh.ru решили выяснить, как омичи относятся к трудоустройству соискателей младше 18 лет.

Оказалось, что 73% опрошенных посоветуют свои детям искать подработку до 18 лет. И лишь 3% не стали бы отправлять подростков на работу.

Опрос показал, что 61% омичей начали подрабатывать в 17 лет и раньше, 35% — в возрасте 18-25 лет, а 4% вышли на работу только после 26 лет, либо до сих пор не работают.

Выяснилось, что основной мотивацией подработок в подростковом возрасте были:

  • 46% — финансовая независимость;
  • 41% — копили деньги на определенную цель;
  • 25% — хотели с пользой провести личное время;
  • 18% — помогали родителям;
  • 17% — работали вынужденно, чтобы содержать себя;
  • 1% — пошли работать из-за давления со стороны родителей.

Стоит отметить, что 57% юных соискателей были официально трудоустроены на своей первой работе. Однако 43% все же признались, что работали не официально.

Где подросткам и студентам Омска можно подработать летом
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