Финансовая независимость. 73% омичей посоветуют детям искать подработку до 18 лет

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В России вступают в силу новые правила трудоустройства несовершеннолетних, которые значительно упрощает их наем. В связи с этим исследователи hh.ru решили выяснить, как омичи относятся к трудоустройству соискателей младше 18 лет.
Оказалось, что 73% опрошенных посоветуют свои детям искать подработку до 18 лет. И лишь 3% не стали бы отправлять подростков на работу.
Опрос показал, что 61% омичей начали подрабатывать в 17 лет и раньше, 35% — в возрасте 18-25 лет, а 4% вышли на работу только после 26 лет, либо до сих пор не работают.
Выяснилось, что основной мотивацией подработок в подростковом возрасте были:
Стоит отметить, что 57% юных соискателей были официально трудоустроены на своей первой работе. Однако 43% все же признались, что работали не официально.