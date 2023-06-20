Эксперты от ОМС обсудили возможности системы для реабилитации участников СВО

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В том числе обсуждались вопросы информирования и сопровождения застрахованных граждан, которые принимают участие в СВО.
Издание newizv.ru пишет, что в рамках реабилитации в текущем году для застрахованных по обязательному медицинскому страхованию предусмотрено 983,8 тысячи случаев госпитализации в круглосуточные стационары. Из них двести тысяч предназначено для участников спецоперации. Шестьдесят тысяч случаев предусмотрено для госпитализации в федеральные медучреждения.
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин отметил, что сопровождение участвующих в спецоперации военнослужащих является актуальным вопросом не только с точки зрения государственных задач, но и относительно внедрения в реабилитационную инфраструктуру ресурсов системы ОМС.
По словам Баланина, сейчас можно говорить о появлении нормативов для проведения реабилитации в дневных стационарах. Это позволит лицам, застрахованным в системе ОМС, в текущем году пройти медицинскую реабилитацию в объеме свыше 408,2 тыс. случаев лечения. При этом в указанные объемы входит медицинская помощь пациентам, которые получили множественные травмы.
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов отметил, что на данный момент запросы на эту тематику поступают в страховые медицинские организации от региональных органов исполнительной власти и от разных фондов, которые занимаются оказанием помощи и поддержки участникам спецоперации.
По словам Кузнецова, на данный момент страховщики работают над механизмами взаимодействия и помощи не только принимающим участие в СВО военнослужащим, но и членам их семей. Сегодня максимальную актуальность имеют вопросы индивидуального сопровождения при получении медпомощи.
Эксперты на рабочем совещании также поговорили о межведомственном взаимодействии и работе в общей информационной системе.