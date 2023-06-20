Эксперты от ОМС обсудили возможности системы для реабилитации участников СВО

По словам Баланина, сейчас можно говорить о появлении нормативов для проведения реабилитации в дневных стационарах. Это позволит лицам, застрахованным в системе ОМС, в текущем году пройти медицинскую реабилитацию в объеме свыше 408,2 тыс. случаев лечения. При этом в указанные объемы входит медицинская помощь пациентам, которые получили множественные травмы.