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Эксперт по энергетике оценил развитие солнечной генерации в Омске

20 июня 2023, 11:56
Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики и автор телеграм-канала «Нефтегазовая игра» Александр Фролов затронул вопрос использования «зеленой» энергетики в регионах России и поставил в пример Омский НПЗ.

Эксперт отметил, что применение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) должно быть умеренным и оправданным. По его мнению, можно находить способы использовать их эффективно.

«На Крайнем севере ВИЭ уже помогают сэкономить мазут и дизельное топливо. А в других регионах — снизить углеродный след продукции крупных промышленных предприятий. Собственно, повод поговорить об этом дала новость о расширении солнечной электростанции на Омском НПЗ», — поделился Александр Фролов.

Он пояснил, что в таких проектах важно принимать во внимание региональные особенности.

«Омск — один из, пожалуй, трех городов-миллионников нашей страны, в которых наблюдается высокий уровень годовой инсоляции. По этому параметру он примерно равен Ростову-на-Дону. По количеству солнечных дней Омск — один из российских лидеров», — написал эксперт.

Этот фактор успешно используют на Омском НПЗ. Напомним, в 2019 году на предприятии запустили солнечную электростанцию на 1 МВт, теперь планируют расширить ее до 20 МВт. Сейчас она питает все административные здания на территории ОНПЗ, а после модернизации «зеленая» энергия обеспечит до 20% потребностей предприятия.

Обновленная станция будет состоять из 49 тысяч фотоэлектрических панелей отечественного производства. Это тоже, по мнению Александра Фролова, один из важных аспектов в использовании ВИЭ.

«Третья составляющая, без которой установка солнечных электростанций не будет иметь никакого смысла даже в самом подходящем регионе. У вас должно быть собственное оборудование. В Омске оборудование поставляла компания „Хевел“ (Чувашия), обладающая полным циклом производства солнечных панелей», — подчеркнул представитель Института национальной энергетики в своем телеграм-канале.

Отметим, новую солнечную электростанцию на Омском НПЗ планируют запустить в 2024 году. Она будет оснащена высокотехнологичной системой накопления энергии.

ОНПЗ «Газпром нефть» увеличит производство солнечной электроэнергии в Омске
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#Омск#Омская область#Общество#Экология#Промышленность
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