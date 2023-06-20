Эксперт по энергетике оценил развитие солнечной генерации в Омске

Этот фактор успешно используют на Омском НПЗ. Напомним, в 2019 году на предприятии запустили солнечную электростанцию на 1 МВт, теперь планируют расширить ее до 20 МВт. Сейчас она питает все административные здания на территории ОНПЗ, а после модернизации «зеленая» энергия обеспечит до 20% потребностей предприятия.