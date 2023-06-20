Эксперт по энергетике оценил развитие солнечной генерации в Омске

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Эксперт отметил, что применение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) должно быть умеренным и оправданным. По его мнению, можно находить способы использовать их эффективно.
«На Крайнем севере ВИЭ уже помогают сэкономить мазут и дизельное топливо. А в других регионах — снизить углеродный след продукции крупных промышленных предприятий. Собственно, повод поговорить об этом дала новость о расширении солнечной электростанции на Омском НПЗ», — поделился Александр Фролов.
Он пояснил, что в таких проектах важно принимать во внимание региональные особенности.
«Омск — один из, пожалуй, трех городов-миллионников нашей страны, в которых наблюдается высокий уровень годовой инсоляции. По этому параметру он примерно равен Ростову-на-Дону. По количеству солнечных дней Омск — один из российских лидеров», — написал эксперт.
Этот фактор успешно используют на Омском НПЗ. Напомним, в 2019 году на предприятии запустили солнечную электростанцию на 1 МВт, теперь планируют расширить ее до 20 МВт. Сейчас она питает все административные здания на территории ОНПЗ, а после модернизации «зеленая» энергия обеспечит до 20% потребностей предприятия.
Обновленная станция будет состоять из 49 тысяч фотоэлектрических панелей отечественного производства. Это тоже, по мнению Александра Фролова, один из важных аспектов в использовании ВИЭ.
«Третья составляющая, без которой установка солнечных электростанций не будет иметь никакого смысла даже в самом подходящем регионе. У вас должно быть собственное оборудование. В Омске оборудование поставляла компания „Хевел“ (Чувашия), обладающая полным циклом производства солнечных панелей», — подчеркнул представитель Института национальной энергетики в своем телеграм-канале.
Отметим, новую солнечную электростанцию на Омском НПЗ планируют запустить в 2024 году. Она будет оснащена высокотехнологичной системой накопления энергии.