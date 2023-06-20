Экс-министру Красноярского края предъявлено обвинение в превышении полномочий

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Информация об этом поступила от пресс-службы региональной прокуратуры, пишет ФедералПресс.
По словам прокуратуры, против Константина Димитрова вынесено обвинительное заключение по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Уголовное дело в скором времени будет передано в Центральный районный суд Красноярска.
Бывший министр был задержан в июле прошлого года в связи с проектом строительства метро в Красноярске. В настоящее время Константин Димитров находится под домашним арестом. Он полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение с прокурором.