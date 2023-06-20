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Экс-министру Красноярского края предъявлено обвинение в превышении полномочий

20 июня 2023, 10:48
Экс-министру транспорта Красноярского края Константину Димитрову предъявлены обвинения по делу о превышении полномочий в связи с подписанием акта приемки-передачи по строительству метро в Красноярске на сумму более 742 миллионов рублей.

Информация об этом поступила от пресс-службы региональной прокуратуры, пишет ФедералПресс.

По словам прокуратуры, против Константина Димитрова вынесено обвинительное заключение по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Уголовное дело в скором времени будет передано в Центральный районный суд Красноярска.

Бывший министр был задержан в июле прошлого года в связи с проектом строительства метро в Красноярске. В настоящее время Константин Димитров находится под домашним арестом. Он полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение с прокурором.

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