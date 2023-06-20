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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Диетологи назвали лучшие напитки на похудение

20 июня 2023, 12:12
Диетологи Вандана Шет и Триста Бест представили список наилучших напитков для людей, которые борются с избыточным весом. Эти напитки не только вкусные, но и приносят максимальную пользу, пишет Pravda.Ru.

Согласно их рекомендациям, регулярное употребление этих напитков стимулирует обмен веществ. Вот некоторые из лучших напитков:

Зеленый чай: отличное средство для сжигания жиров, рекомендуется употреблять после тренировок или физических упражнений.

Белый чай: он имеет такие же полезные свойства, как и зеленый чай, и помогает нормализовать обменные процессы и снизить вес.

Имбирный чай, матча и молочный улун: эти напитки содержат катехины, которые способствуют окислению жиров. Имбирный чай также является эффективным средством от отеков и снижает риск воспалительных процессов.

Однако врачи напоминают, что для достижения хороших результатов в снижении веса необходим комплексный подход. Важно соблюдать правильное и питательное питание, а также заниматься физической активностью. Только все эти меры вместе обеспечат великолепный результат.

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