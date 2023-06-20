Большинство заражены боррелиями. С начала года клещи покусали почти 3 тысячи омичей

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
На сегодняшний день 2723 омича обратились в больницу из-за укусов клещей. Однако такое количество обращений не превысило среднемноголетних значений. Об этом сообщили в Управление Роспотребнадзора по Омской области.
В спецлабораториях уже исследовали 98% клещей снятых с людей:
Стоит отметить, что в этом году уже 68,5 тысяч человек было привито против клещевого энцефалита. Кроме того, в Омске уже обработали 2069 га территорий кладбищ, парков, детских учреждений. Далее обработке подлежит площадь свыше 3 тысяч га.