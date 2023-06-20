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Большинство заражены боррелиями. С начала года клещи покусали почти 3 тысячи омичей

20 июня 2023, 06:25
Фото: Город55
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В Омске от укусов клещей пострадали 1919 взрослых и 804 ребенка

Исследованные клещи заражены боррелиями, энцефалитом и анаплазмозом.

На сегодняшний день 2723 омича обратились в больницу из-за укусов клещей. Однако такое количество обращений не превысило среднемноголетних значений. Об этом сообщили в Управление Роспотребнадзора по Омской области.

В спецлабораториях уже исследовали 98% клещей снятых с людей:

  • 10,3% — боррелиями;
  • 1,8% — заражены вирусом клещевого энцефалита;
  • 1% — заражен анаплазмозом;
  • 0,9% — заражены возбудителями эрлихиоза.

Стоит отметить, что в этом году уже 68,5 тысяч человек было привито против клещевого энцефалита. Кроме того, в Омске уже обработали 2069 га территорий кладбищ, парков, детских учреждений. Далее обработке подлежит площадь свыше 3 тысяч га.

Выявили энцефалит и боррелии. Почти 2,5 тысячи омичей пострадали от укусов клещей
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#Ксения Карагодина#Клещи#Заболевание#Роспотребнадзор#Обработка#Обработка от клещей#Общество#Город#Происшествия#Дети#Новости#Омск#Омская область
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