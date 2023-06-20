Большинство заражены боррелиями. С начала года клещи покусали почти 3 тысячи омичей

Стоит отметить, что в этом году уже 68,5 тысяч человек было привито против клещевого энцефалита. Кроме того, в Омске уже обработали 2069 га территорий кладбищ, парков, детских учреждений. Далее обработке подлежит площадь свыше 3 тысяч га.