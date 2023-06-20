Алжир выразил желание присоединиться к БРИКС

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Россия поддержала заявку Алжира на присоединение к этому международному объединению, которое включает крупнейшие экспортёры нефти и газа. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Эксперт по странам Северной Африки Данила Крылов отметил, что проведение специальной военной операции на Украине приводит к изменению баланса сил в мире. Многие страны, включая Алжир, стремятся занять выгодную позицию, пока происходят изменения в глобальной системе.
По словам эксперта, Алжир может усилить потенциал БРИКС благодаря своим значительным ресурсам в области экспорта энергетических ресурсов. В свою очередь, Алжир надеется на финансирование своих проектов со стороны БРИКС.