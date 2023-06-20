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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Алжир выразил желание присоединиться к БРИКС

20 июня 2023, 12:03
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил о намерении включить свою страну в список членов БРИКС в 2023 году, пишет Pravda.Ru.

Россия поддержала заявку Алжира на присоединение к этому международному объединению, которое включает крупнейшие экспортёры нефти и газа. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Эксперт по странам Северной Африки Данила Крылов отметил, что проведение специальной военной операции на Украине приводит к изменению баланса сил в мире. Многие страны, включая Алжир, стремятся занять выгодную позицию, пока происходят изменения в глобальной системе.

По словам эксперта, Алжир может усилить потенциал БРИКС благодаря своим значительным ресурсам в области экспорта энергетических ресурсов. В свою очередь, Алжир надеется на финансирование своих проектов со стороны БРИКС.

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