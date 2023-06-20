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37-летнюю омичку оштрафовали за унижение женщины в соцсетях

20 июня 2023, 04:57
Фото: Город55
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Ей пришлось опровергнуть в соцсетях свои слова.

В пресс-службе ГУФССП России по Омской области сообщают, что 37-летней омичке пришлось опровергнуть в соцсетях свои слова.

С иском о защите чести, достоинства, деловой репутации, компенсации морального вреда и судебных расходов в суд обратилась женщина. Оказалось, что другая 37-летняя омичка в одной соцсети написала про нее всякие гадости.

«Суд частично удовлетворил иск, признав недостоверными указанные сведения, обязал гражданку опровергнуть не соответствующую действительности информацию и возместить истице стоимость юруслуг, а также назначил возмещение вреда в виде судебной неустойки в размере 200 рублей за каждый день просрочки исполнения», — уточнили в пресс-службе.

Однако спустя время омичка так и не опубликовала опровержение. И уже в другой соцсети начала писать неприятные вещи. Поэтому суд обязал женщину написать опровержение на своей странице в соцсети «Вконтакте», а также взыскал с нее 5 тысяч рублей (исполнительный сбор).

В итоге женщина все же опровергла свои слова. Теперь ей предстоит полностью возместить моральный вред в виде судебной неустойки за каждый день неисполнения решения суда. Сумма составила свыше 80 тысяч рублей.

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