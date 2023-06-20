37-летнюю омичку оштрафовали за унижение женщины в соцсетях

Однако спустя время омичка так и не опубликовала опровержение. И уже в другой соцсети начала писать неприятные вещи. Поэтому суд обязал женщину написать опровержение на своей странице в соцсети «Вконтакте», а также взыскал с нее 5 тысяч рублей (исполнительный сбор).